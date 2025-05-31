Λογαριασμός
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Όλα κρίνονται εκεί και η διαφορά είναι χαώδης

Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες που φάνηκε στον πρώτο τελικό

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Πολλοί λένε πως το σύγχρονο μπάσκετ παίζεται από τους γκαρντ και σίγουρα δεν το λένε τυχαία. Αυτός ο κανόνας επιβεβαιώθηκε και στον χθεσινό πρώτο τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. 

Οι 3 γκαρντ του Παναθηναϊκού ήταν καλά σε γενικό βαθμό. Ο Τζέριαν Γκραντ είχε τρομερή εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση, σκοράροντας και 17 πόντους. Ενώ 14 πόντους είχε ο Ναν και 7 ο Σλούκας.

Οι 3 “κοντοί” του “Επτάστερου” πέτυχαν στο σύνολο 38 πόντους, δηλαδή παρά 2 τους μισούς της ομάδας τους στην αναμέτρηση. Την ίδια ώρα οι αντίστοιχοι παίκτες του Ολυμπιακού… παρέπαιαν.

Διαβάστε περισσότερα στο Paopantou.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μπάσκετ
