Στον Ρόδρι η Χρυσή Μπάλα

Ουσιαστικά ήταν ήδη γνωστό, ωστόσο πλέον είναι και επίσημο. Η Χρυσή Μπάλα του 2024 πήγε στα χέρια του Ρόδρι, που βραβεύτηκε για την τρομερή σεζόν που έκανε πέρυσι με τη Μάντσεστερ Σίτι αλλά και την εθνική ομάδα της Ισπανίας.



Ο 28χρονος μέσος πανηγύρισε τους προηγούμενους μήνες την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Αγγλία, καθώς και του Euro στα γήπεδα της Γερμανίας, με αποτέλεσμα να αφήσει πίσω του, μεταξύ άλλων, τον Βινίσιους – ο οποίος απείχε, μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο σύνολό της.



Ο Ισπανός χαφ βρέθηκε στο Παρίσι με πατερίτσες, καθώς έχει υποστεί ρήξη χιαστού που θα τον αφήσει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν, αυτό βέβαια δεν τον πτόησε από το να παραλάβει το βαρύτιμο βραβείο.

