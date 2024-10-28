Παναθηναϊκός: Το πρόβλημα που αν το λύσει τον αλλάζει επίπεδο

Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από τον Άρη όμως δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ανωτερότητα του στο γήπεδο. Οι «πράσινοι» βρήκαν ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο με τον… πλέον συνήθη ύποπτο, Τετέ. Οι παίκτες του Ντιέγκο Αλόνσο βρέθηκαν αρκετές φορές κοντά στο 2-0 όμως δεν το έκαναν ποτέ.

Από τη στιγμή που το Τριφύλλι δεν κατάφερε να σκοράρει, ο Άρης σε μία από τις λίγες φάσεις που δημιούργησε ισοφάρισε με τον Μορόν. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι η χαμηλή παραγωγικότητα του καθώς θα μπορούσε στο χθεσινό αλλά και σε άλλα παιχνίδια να «κλειδώσει» το ματς. Αντιθέτως, οι «πράσινοι» χαλάρωσαν και το «πλήρωσαν» με απώλεια βαθμών.

Πηγή: skai.gr

