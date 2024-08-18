Στον Ολυμπιακό δεν ανησυχούν για Ποντένσε

Κοιμούνται ήσυχοι στον Ολυμπιακό για Ποντένσε. Η παρουσία του βραχύσωμου άσου (που φιγουράρει πρώτος στη μεταγραφική λίστα των Πειραιωτών) στην αναμέτρηση της Γουλβς απέναντι στην Άρσεναλ για την πρεμιέρα της Premier League ως αλλαγή προκάλεσε αίσθηση. Από τη στιγμή που δεν φαίνεται να βρίσκεται στα βασικά πλάνα της ομάδας του Ο’ Νιλ.



Ο 28χρονος εξτρέμ μπήκε αμέσως μετά το 2-0 των «κανονιέρηδων» με τον Σάκα και δεν ήταν εφικτό να ανατρέψει μόνος του την κατάσταση. Ο 41χρονος τεχνικός δήλωσε μάλιστα ότι «όταν έφτασα, είχαμε τόσους πολλούς παίκτες δυσαρεστημένους. Ο Ντάνιελ (σ.σ. Ποντένσε) ήταν στην πόρτα της εξόδου. Επέστρεψαν και τους συμπεριφερόμαστε με σεβασμό. Τους προσκαλούμε πίσω και ο Ντάνιελ, ο Γκέδες και ο Τσικίνιο το έκαναν αυτό. Θέλω να δουλέψω σκληρά μαζί τους». Δείχνοντας ότι μόνο αδιάφορος δεν περνάει ο Ποντένσε για τον ίδιο.

Πάντως, από τον Ολυμπιακό δεν προκύπτει ανησυχία για την έκβαση της υπόθεσης και φαίνεται ότι αργά ή γρήγορα θα φορέσει ξανά τα ερυθρόλευκα.για τους Πειραιώτες αποτελεί το γεγονός ότι ο παίκτης έχει ξεκάθαρη σκέψη και αποτελείσε αυτήν την προσπάθεια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.