Νέο όνομα στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, λίγο μετά τη νίκη της ομάδας του Λουτσέσκου επί του Πανσερραϊκού για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League.

Ο λόγος για τον Τζόναθαν Γκόμεζ, 20χρονο ταλαντούχο αριστερό μπακ που ανήκει στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και έχει χριστεί διεθνής τόσο με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, όσο και με αυτή του Μεξικού.

Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μιραντές της δεύτερης κατηγορίας, πραγματοποιώντας 39 εμφανίσεις με 1 γκολ και 4 ασίστ. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ΗΠΑ, πριν μετακομίσει στη Σοσιεδάδ τον Ιανουάριο του 2022, έχοντας συμβόλαιο με τους Βάσκους έως το ερχόμενο καλοκαίρι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.