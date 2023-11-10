Στον εισαγγελέα Κων. Σπυρόπουλο η έρευνα για φαινόμενα διαφθοράς στο ποδόσφαιρο

Της Ιωάννας Μάνδρου

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο ανατέθηκε η έρευνα εφ όλης της ύλης για φαινόμενα διαφθοράς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που διατάχθηκε με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις του προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου.

Η έρευνα διατάχθηκε απο τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεώργιο Οικονόμου που έχει την αρμοδιότητα εποπτείας για τον αθλητικό δώρο.

Η έρευνα δρομολογήθηκε με αφορμή όσα σε συνέντευξη του στο BBC κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κ. Γιάννης Αλαφούζος.

Η συνέντευξη Αλαφούζου προκάλεσε άμεση αντίδραση από την πλευρά του αντεισαγγελέα κ. Οικονόμου, όταν έλαβε γνώση του περιεχομένου της.

Μετά ταύτα την περασμένη εβδομάδα κάλεσε αρχικά σε άτυπη συνάντηση τον κ. Αλαφούζο για το περιεχόμενο της συνέντευξη του και στη συνέχεια ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός που διενεργεί έρευνα από καιρό για τα κακώς κείμενα στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου διέταξε την έρευνα.

Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής που θα διενεργηθεί από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, αρμόδιο για τα αθλητικά, θα κληθεί σε κατάθεση ο κ. Αλαφούζος και άλλα πρόσωπα τα οποία θα κριθούν απαραίτητα από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

