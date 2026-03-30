Άναψαν τα... αίματα λίγο πριν το ημίχρονο του ντέρμπι «αιωνίων» μεταξύ του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού, όταν οι Κέντρικ Ναν και Τάιλερ Ντόρσεϊ είχαν μια αψιμαχία, με τους δύο γκαρντ να ανταλλάζουν κουβέντες και τραβήγματα για αρκετή ώρα.

Μετά την εξέταση της φάσης, οι διαιτητές αποφάσισαν να αποβάλουν τους δύο άσους με ντισκαλιφιέ, ενώ τιμωρήθηκε και ο Ματίας Λεσόρ που ενεπλάκη στο επεισόδιο.

Ο Γάλλος σέντερ του «τριφυλλιού» χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ, καθώς, από τα ριπλέι φάνηκε να τραβά τη φανέλα του Ντόρσεϊ με αποτέλεσμα να την σκίσει.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ανάπαυλα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο T-Center ανέφερε πως «ο Ντόρσει δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση να χτυπήσει τον Ναν. Είναι φανερό στο βίντεο του αγώνα. Κακώς αποβληθηκε. Μόνο ο Ναν κάνει κίνηση και του δίνει κουτουλιά».

Παράλληλα, αναφέρεται επίσης:

«Εμετικά συνθήματα εναντίον των Βεζένκοφ, Αγγελόπουλων και Μπαρτζώκα. Να δούμε πόσα έχουν γραφτεί στο φύλλο αγώνος…

Στο τέλος του ημιχρόνου ο κόουτς Μπαρτζωκας πήγε να μιλήσει στους διαιτητές και άνθρωπος που τους συνοδεύει του είπε : «Φύγε από δω ρε μαλ@@@.

Οπαδοί από τα court μπαίνουν στο παρκέ και παρά το γεγονός ότι ζητάμε να αποχωρήσουν δεν έχει βγει κανένας».

Ο Εργκίν Αταμάν, φανερά εκνευρισμένος, αρνήθηκε να κάνει τις καθιερωμένες δηλώσεις στην ΕΡΤ στο ημίχρονο.

