Superbet: Επίσημη Πρεμιέρα στην Ελλάδα

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, η Superbet παρέχει μια ολοκληρωμένη προσφορά αθλητικού στοιχήματος, η οποία καλύπτει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το τένις, και πλήθος άλλων αθλημάτων και διοργανώσεων ενώ διαθέτει ανταγωνιστικές αποδόσεις μαζί με μια ευρεία επιλογή αγορών pre-match και ζωντανού στοιχήματος (live betting). Παράλληλα, διατίθεται μέσω της Superbet, ευρεία γκάμα παιχνιδιών στο live καζίνο, όλα προσφερόμενα μέσω μιας απρόσκοπτης και πλήρως προσαρμοσμένης στα ελληνικά δεδομένα εμπειρίας χρήστη. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Superbet παρέχονται σε πλήρη συμμόρφωση με τις ελληνικές κανονιστικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Η είσοδος της Superbet στην ελληνική αγορά συνδυάζεται με μια μεγάλη επένδυση στον ελληνικό αθλητισμό. Στόχος της Superbet είναι να υλοποιήσει δράσεις με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και να στηρίξει πρωτοβουλίες που προάγουν το πνεύμα του αθλητισμού. Την ίδια στιγμή, η Superbet θα εδραιώσει την παρουσία της ειδικά στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και μπάσκετ μέσα από σημαντικές συνεργασίες που θα ανακοινωθούν σταδιακά.

Ο Γενικός Διευθυντής της Superbet στην Ελλάδα, κ Γιάννης Καλαμβόκης, δήλωσε: "Με στόχο να δημιουργήσουμε ένα συναρπαστικό και τεχνολογικά εξελιγμένο οικοσύστημα ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε μέσα σε λίγο χρόνο μια δυναμική και αφοσιωμένη ομάδα επαγγελματιών της ελληνικής αγοράς με στόχο να προσφέρουμε την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στοιχηματισμού και gaming. Είμαστε βέβαιοι ότι η Superbet με τα μοναδικά μας προϊόντα, όπως το Supersocial* – το διαδραστικό μας κοινωνικό δίκτυο για τους λάτρεις των σπορ – θα επαναπροσδιορίσει την αγορά.

Σήμερα ξεκινά το πρώτο κεφάλαιο μιας ελπίζουμε απόλυτα επιτυχημένης ιστορίας που θα περιλαμβάνει, επίσης, σημαντικές επενδύσεις και συνεργασίες που θα αναδείξουν τη δυναμική του ελληνικού επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού αλλά και μεγάλης κλίμακας προσφορά μέσα από προγράμματα κοινωνικής υπευθυνότητας”.

24ωρη εξυπηρέτηση

Η εταιρεία θα παρέχει εξυπηρέτηση πελατών στην ελληνική γλώσσα μέσω πληθώρας καναλιών, διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Με προσανατολισμό στην ελληνική αγορά εργασίας

Από το 2008 έως σήμερα, η Superbet έχει εξελιχθεί σε έναν δυναμικό τεχνολογικό οργανισμό με παρουσία σε σημαντικές διεθνείς αγορές, όπως η Βραζιλία, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σερβία, απασχολώντας περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Στο πλαίσιο της

δραστηριοποίησής της στη χώρα μας, η Superbet επενδύει ουσιαστικά στην ελληνική αγορά και με επίκεντρο το εγχώριο ταλέντο δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες, μεταφορά τεχνογνωσίας και νέες θέσεις εργασίας.

Τον τελευταίο χρόνο, η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια ισχυρή ομάδα που συνδυάζει την παγκόσμια τεχνογνωσία με τη βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς και διασφαλίζει ότι τα ψηφιακά προϊόντα της Superbet απαντούν στις ανάγκες και υπερκαλύπτουν τις προσδοκίες των πελατών στην Ελλάδα.

Τα προϊόντα της Superbet, τόσο στο αθλητικό στοίχημα όσο και στο live casino, θα συνεχίσουν να βελτιώνονται και να αναπτύσσονται τις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν την έναρξη λειτουργίας της, με σαφή έμφαση στην περαιτέρω προσαρμογή και βελτιστοποίηση της εμπειρίας.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.