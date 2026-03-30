Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ αποδέχθηκε την έφεση του Μάριου Ηλιόπουλου στην πρωτόδικη απόφαση της τιμωρίας που είχε δεχθεί ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ για δηλώσεις που πραγματοποίησε μετά από αναμέτρηση της ομάδας του με τον Ολυμπιακό, στην Allwyn Arena.

Η ποινή του ήταν πρόστιμο 20.000 ευρώ, με τον Μάριο Ηλιόπουλο κατά την εκδίκαση στην οποία είχε δώσει το «παρών», να έχει προσκομίσει και στοιχεία για όσα θεωρεί ντροπή για το ποδόσφαιρο, ώστε να υπερασπιστεί όσα είχε αναφέρει έπειτα από το ματς με τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ στην έφεση του Μάριου Ηλιόπουλου

«Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την έφεση την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 5445_/24-02-2026 έφεση του Μάριου Ηλιόπουλου, κύριου μετόχου της ΠΑΕ ΑΕΚ κατά της με αριθμό 259/-2026 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.

Εξαφανίζει την με αριθμό 259/-2026 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Κρατεί και δικάζει την υπόθεση επί της από 04-02-2026 πειθαρχικής δίωξης που ασκήθηκε από τον Υπεύθυνο Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων.

Απαλλάσσει τον εκκαλούντα από την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση”.

Αναλυτικά η πρωτόδικη απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για τον Μάριο Ηλιόπουλο

“Απαλλάσσει την ΠΑΕ ΑΕΚ της αποδιδόμενης πειθαρχικής παράβασης.

Κηρύσσει τον πρώτο εγκαλούμενο, Μάριο Ηλιόπουλο πειθαρχικώς ελεγκτέο για την αναλυτικά περιγραφόμενη στο σκεπτικό της παρούσας πειθαρχική παράβαση (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ).

Επιβάλλει στον εγκαλούμενο χρηματική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ (αγώνας ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για το πρωτάθλημα της Super League 1 στις 1-2-2026)».

