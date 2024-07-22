Stoiximan Belle Équipe: Η κορυφαία ομάδα Ελλήνων αθλητών πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες με Συνοδοιπόρο τη Stoiximan

Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού να πλησιάζουν, οι Έλληνες αθλητές προετοιμάζονται εντατικά για το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη. Η Stoiximan, σταθερός αρωγός στις προσπάθειές τους, συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση να στηρίζει ενεργά τους αθλητές μας, μέσω της Stoiximan Belle Équipe.

Η Stoiximan Belle Équipe περιλαμβάνει 18 διακεκριμένους και φερέλπιδες αθλητές και αθλήτριες, καθώς και τις Εθνικές Ομάδες Πόλο Ανδρών και Γυναικών. Οι επιτυχίες τους στα ατομικά αθλήματα στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και το ασημένιο μετάλλιο στο Πόλο των Ανδρών το 2020 και των Γυναικών το 2004, υπογραμμίζουν τη διαχρονικά δυναμική και ξεχωριστή τους πορεία, που μας κάνει όλες και όλους υπερήφανους.

Το όνομα της ομάδας είναι εμπνευσμένο από τη γαλλική Belle Époque, μια εποχή ευημερίας, εξέλιξης, προόδου και δημιουργικότητας. Στην ίδια κατεύθυνση, η Stoiximan Belle Équipe εκφράζει ένα πνεύμα βαθιάς πίστης και ισχυρής αισιοδοξίας για τις επικείμενες επιδόσεις των Ελλήνων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Μέλη της ομάδας είναι οι Χρυσοί Ολυμπιονίκες Λευτέρης Πετρούνιας (Κρίκοι), Κατερίνα Στεφανίδη (Άλμα επί Κοντώ), Άννα Κορακάκη (Σκοποβολή), Μίλτος Τεντόγλου (Άλμα εις Μήκος) και Στέφανος Ντούσκος (Κωπηλασία), καθώς επίσης και Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, Πρωταθλητές Ευρώπης και καταξιωμένοι αθλητές, όπως η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (Βάδην), ο Κριστιάν Γκολομέεβ (Κολύμβηση), ο Στέργιος Μπίλας (Κολύμβηση), η Χριστίνα Μπούρμπου (Κωπηλασία), ο Άλκης Κυνηγάκης (Κολύμβηση Ανοιχτής Θάλασσας), η Ελισάβετ Τελτσίδου (Τζούντο), ο Χρήστος Φραντζεσκάκης (Σφυροβολία), η Μαρία Πρεβολαράκη (Πάλη), η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (100 και 200 μέτρα) η Φένια Τζέλη (Τάε Κβον Ντο), η Θένια Σαρβανάκη (Τάε Κβον Ντο), η Μαρία Κυρίδου (Κωπηλασία) και η Αννέτα Κυρίδου (Κωπηλασία).

Ρίο - Τόκιο - Παρίσι

Η Stoiximan ξεκίνησε να υποστηρίζει τους Έλληνες αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες από τη διοργάνωση του 2016, μέσω της πρωτοβουλίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής «Υιοθετήστε έναν αθλητή στο δρόμο για το Ρίο 2016». Το 2020, με την ομάδα «Great in Japan», η εταιρεία στήριξε 17 αθλητές και τις Εθνικές Ομάδες Πόλο Ανδρών και Γυναικών. Οι αθλητές της ομάδας της Stoiximan επέστρεψαν από τις δύο διοργανώσεις κατακτώντας μετάλλια και πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι από τους αθλητές αυτούς, όπως ο Λευτέρης Πετρούνιας, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Άννα Κορακάκη ανήκουν στην οικογένεια της Stoiximan εδώ και περίπου μία δεκαετία, γεγονός που πιστοποιεί έμπρακτα τη συνεπή δέσμευση της εταιρείας να υποστηρίζει τον ελληνικό αθλητισμό και να βρίσκεται στο πλευρό των σπουδαίων αθλητών μας, που δίνουν έναν εξαιρετικά απαιτητικό αγώνα, ξεπερνώντας τον εαυτό τους και τις δυνάμεις τους.

Εξάλλου, η καθημερινότητα ενός αθλητή ή μίας αθλήτριας που εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνές επίπεδο και στοχεύει σε κορυφαίες διακρίσεις είναι γεμάτη προκλήσεις και δυσκολίες. Από τις ατελείωτες ώρες προπόνησης και την αυστηρή διατροφή, μέχρι την ψυχολογική πίεση και τους τραυματισμούς, η ζωή των αθλητών περιστρέφεται ολοκληρωτικά γύρω από το άθλημά τους.

Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχουν και βασικές βιοποριστικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. Χορηγίες, όπως αυτή της Stoiximan, είναι επομένως ζωτικής σημασίας βοηθώντας τους αθλητές να ανταπεξέλθουν σε αυτές και επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν απρόσκοπτα στην προπόνηση και στους αθλητικούς τους στόχους.

Ενόσω οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού πλησιάζουν λοιπόν, η Stoiximan συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό τους, καθώς εκείνοι προετοιμάζονται να γράψουν μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

