Μετά τον θρίαμβο επί της Μπέτις, ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στο αυριανό εντός έδρας ματς με αντίπαλο την Μπέτις στη Λεωφόρο για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Mιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, για την εκπομπή «Sportshow», ο Κάρολ Σφιντέρσκι, αναφέρθηκε στη διαρκή βελτίωση της ομάδας, το ματς με τον Παναιτωλικό, την εξαιρετική του «χημεία» με τον Καλάμπρια, αλλά και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε τη διαφορά από τον Λεβαδειακό, μπήκε στα playoffs, για τα οποία υπογράμμισε ότι στόχος είναι η αναρρίχηση στη βαθμολογία.

Οι δηλώσεις του Πολωνού στράικερ:

Βρίσκεστε στην καλύτερη σας κατάσταση από το ξεκίνημα της σεζόν, κάτι που φαίνεται και μέσα από τα τελευταία αποτελέσματα. Πώς εισπράττεις εσύ όλο αυτό που συμβαίνει και πόσο μπορεί να σας βοηθήσει στο παιχνίδι που ακολουθεί και πολύ περισσότερο σ’ αυτό της Σεβίλλης, ο τρόπος που αντιμετωπίσατε την προηγούμενη αναμέτρηση κόντρα στην Μπέτις;

«Διανύουμε μια πολύ καλή περίοδο τώρα. Δεν ξέρω, έχουμε 6-7 παιχνίδια νομίζω με σερί νίκες, οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, να δουλεύουμε σκληρά σαν ομάδα όπως τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Βεβαίως, όταν η ομάδα παίζει καλύτερα και κερδίζει όλοι έχουν αυτοπεποίθηση, το σύνολο παίζει όλο και πιο καλά και βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Ήταν μια ωραία νίκη αυτή της περασμένης Πέμπτης, αλλά τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι στον Παναιτωλικό. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι το αυριανό. Θυμάμαι πως ο αντίστοιχος εκτός έδρας αγώνας δεν ήταν εύκολος. Σκοράραμε στο τέλος και κερδίσαμε το ματς, όμως δεν ήταν καθόλου εύκολο. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να δουλέψουμε ως ομάδα όπως κάναμε στα προηγούμενα παιχνίδια και ελπίζω οι τρεις βαθμοί να έρθουν».

Ήσουν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Πέμπτης με το πέναλτι που κέρδισες και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής: Έχετε αναπτύξει έναν κώδικα συνεννόησης με τον Καλάμπρια για τον τρόπο που σου κάνει συχνά την πάσα στην πλάτη της άμυνας για να βρεθείς απέναντι από το αντίπαλο τέρμα. Τις προάλλες κέρδισες πέναλτι, άλλες φορές είχες σκοράρει. Είναι κάτι που βγαίνει με τους αγώνες ή κάτι ενστικτώδες εκείνη τη στιγμή;

«Γνωρίζω πως ο Ντάβιντε έχει ποιότητα, οπότε όταν είδα τον χώρο και είχε τη μπάλα στον έλεγχο του… Πάντα κάνω κίνηση, έπαιξε τη μπάλα πολύ καλά και θυμάμαι απέναντι στον Άρη εκτός έδρας, με την Κηφισιά αν θυμάμαι καλά ήταν πάλι ο Ντάβιντε. Γνωρίζω πως αν έχει χρόνο με τη μπάλα και έχω χώρο πίσω από τους αμυντικούς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε… Ήταν μια καλή ουσιαστικά τελική πάσα. Μου αρέσουν αυτές οι μπαλιές από τον Ντάβιντε ελπίζω να συνεχίζει να κάνει ακόμη περισσότερες τέτοιου είδους πάσες στο μέλλον».

Την περασμένη Κυριακή εξασφαλίσατε το minimum των στόχων σας που ήταν η συμμετοχή στην πρώτη τετράδα. Τώρα έχετε ένα ματς κόντρα στον Παναιτωλικό και θα ήθελα να μας πεις πόσο δύσκολο είναι για έναν ποδοσφαιριστή να συγκεντρωθεί σε αυτό που έχει μπροστά του, αν και την επόμενη Πέμπτη υπάρχει ίσως το πιο κρισιμότερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

«Αυτή τη στιγμή η απόσταση ανάμεσα σε εμάς και την πρώτη τριάδα είναι 9 με 11 πόντοι. Είναι μεγάλη η απόσταση τώρα, αλλά αυτό μας ωθεί να δώσουμε τα πάντα σε κάθε παιχνίδι μέχρι το τέλος και μετά θα δούμε τι θα συμβεί στα Play-Offs. Μετά υπάρχουν τα μεταξύ μας παιχνίδια, οπότε αν κερδίσουμε όλους τους αγώνες μπορούμε να βρεθούμε έξι βαθμούς μακριά από κάθε ομάδα και τότε τα πάντα μπορούν να συμβούν. Γνωρίζω πως η απόσταση είναι μεγάλη, αλλά θέλουμε να συνεχίσουμε για να βρεθούμε όσο πιο κοντά γίνεται και μετά θα δούμε πώς θα τελειώσουμε τη χρονιά. Μπορεί το πιο σημαντικό παιχνίδι να είναι αυτό της επόμενης Πέμπτης, αλλά για εμάς το Πρωτάθλημα είναι εξίσου σημαντικό και θέλουμε όπως είπα και πριν, να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται στην πρώτη τριάδα και μπορεί να τερματίσουμε τρίτοι ή δεύτεροι, ποτέ δεν ξέρεις…».

