Ατρόμητος-ΑΕΚ: Με φόρα από τη Σλοβενία η Ένωση για την επιστροφή στην κορυφή

Στο Περιστέρι στρέφεται η προσοχή της ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League (19:30, Novasports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), με βασικό στόχο να φύγει με το «διπλό» και να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι Περιστεριώτες προέρχονται από την ισοπαλία χωρίς τέρματα απέναντι στον Άρη στη Θεσσαλονίκη, σε ένα παιχνίδι όπου στάθηκαν τυχεροί, καθώς οι γηπεδούχοι αστόχησαν σε δύο πέναλτι. Η ομάδα του Nτούσαν Κέρκεζ παραμένει αήττητη στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές και βρίσκεται στους 28 βαθμούς, δίνοντας μάχη για να εξασφαλίσει μία θέση στα playoffs των θέσεων 5-8.

Ωστόσο, ο Ατρόμητος δεν έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, έχοντας μία από τις πιο αδύναμες συγκομιδές βαθμών στο γήπεδό του στο φετινό πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην ΑΕΚ για να ενισχύσει τις ελπίδες του για την πρώτη οκτάδα.

Στα αγωνιστικά, ο Κέρκεζ καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Τσιγγάρας, Μανσούρ, Μουντές και Μίχορλ, όλοι βασικά στελέχη της ομάδας.

Από την άλλη, η Ένωση πηγαίνει στο Περιστέρι με εξαιρετική ψυχολογία, μετά την εμφατική νίκη με 4-0 επί της Τσέλιε στη Σλοβενία, αποτέλεσμα που της έδωσε επί της ουσίας την πρόκριση για τα προημιτελικά του Conference League από το πρώτο ματς.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παρουσίασε επιθετική πολυφωνία και δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, δείχνοντας πως βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, με μοναδικό μελανό σημείο τις πολλές χαμένες ευκαιρίες, οι οποίες, ωστόσο, δεν κόστισαν.

Στο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ προέρχεται από τη νίκη 1-0 επί της ΑΕΛ Novibet και βρίσκεται στους 56 βαθμούς και στη 2η θέση της βαθμολογίας μετά το άνετο πέρασμα του Ολυμπιακού από το Παγκρήτιο. Αναζητά λοιπόν το τρίποντο κόντρα στον Ατρόμητο που θα την επαναφέρει στην κορυφή, γεγονός που δεν επιτρέπει στον Μάρκο Νίκολιτς σκέψεις για ροτέισον, το οποίο θα γίνει πιθανότατα στον επαναληπτικό με την Τσέλιε.

Δίχως προβλήματα αλλά με 8 παίκτες στο όριο καρτών οι «κιτρινόμαυροι». Όποιος εκ των Ρέλβας, Πινέδα, Πένραϊς, Κοϊτά, Στρακόσα, Βάργκα, Πήλιου και Λιούμπιτσιτς αντικρίσει κάρτα θα χάσει το ματς με την Κηφισιά.

Πιθανές ενδεκάδες:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Ούρονεν, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Ουκάκι, Πνευμονίδης, Τσούμπερ, Μπάκου.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου

Βοηθοί: Χρήστος Ψύλλος, Γεώργιος Χριστοδούλου

4ος: Αλέξανδρος Μέγας

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης, AVAR: Σπυρίδων Ζαμπάλας

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.