Έμειναν στο 1-1 και… στην πίεση ΑΕΛ Novibet και Asteras AKTOR

ΑΕΛ Novibet και Asteras AKTOR έδωσαν μια μεγάλη μάχη στον αγωνιστικό χώρο της «AEL FC ARENA», με τις δύο ομάδες να μένουν τελικώς στο 1-1 για την 25η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League.

Με το διακύβευμα να είναι μεγάλο στη μάχη που δίνουν αμφότεροι για την παραμονή στην κατηγορία και την αποφυγή του υποβιβασμού, το παιχνίδι είχε εξαιρετικό ρυθμό και ένταση για σχεδόν 70 λεπτά, με τρία δοκάρια και πολλές κλασικές ευκαιρίες μπροστά από τις δύο εστίες.

Στο... μυαλό των κόουτς

Ο Σάββας Παντελίδης παρέταξε την ΑΕΛ Novibet με σύστημα 3-4-3. Κάτω από την εστία ήταν ο Αναγνωστόπουλος, με τους Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα και Ηλιάδης στην τριάδα της άμυνας. Σε ρόλο φουλ-μπακ στις δύο πτέρυγες ξεκίνησαν οι Μασόν και Όλαφσον, με τους Ατανάσοφ και Σουρλή να παίρνουν φανέλα βασικού στα χαφ. Τούπτα και Σαγάλ κινήθηκαν πίσω από τον προωθημένο Κακουτά.

Από την άλλη πλευρά ο Γιώργος Αντωνόπουλος επέλεξε το 3-4-2-1 για τον Asteras AKTOR. Θέση κάτω από τα γκολπόστ πήρε ο Χατζηεμμανουήλ, ο οποίος και είχε μπροστά τους στην άμυνα τους Αλάγκμπε, Τριανταφυλλόπουλο και Σίπσιτς. Δεληγιαννίδης και Σιλά ξεκίνησαν στις δύο πτέρυγες με τους Μούμο και Αλμύρα να κινούνται στις θέσεις του άξονα. Οι Εμμανουηλίδης και Μπαρτόλο πλαισίωσαν τον Οκό στην τριάδα της επίθεσης.

Το ματς:

Η ΑΕΛ Novibet μπήκε πάρα πολύ δυναμικά στο παιχνίδι και επέβαλε από το πρώτο κιόλας λεπτό τον δικό της αγωνιστικό ρυθμό, κλείνοντας τον Asteras AKTOR στη δική του περιοχή. Με κινητήριο μοχλό τον Σαγάλ, οι «βυσσινί» πίεσαν ασφυκτικά την αντίπαλη άμυνα, κερδίζοντας πέντε κόρνερ και αγγίζοντας το γκολ σε τρεις περιπτώσεις στο πρώτο 15λεπτο. Στο 2' ο Σαγάλ είδε τον Χατζηεμμανουήλ να βγάζει με υπερένταση την απευθείας εκτέλεση φάουλ που επιχείρησε, με τον κίπερ των Αρκάδων να γλιτώνει το αυτογκόλ του Τριανταφυλλόπουλου (με τη βοήθεια και του δοκαριού) στο 7' μετά από σέντρα του Σαγάλ. Στο 15ο λεπτό ο Όλαφσον έφτασε πολύ κοντά στο 1-0 όταν αστόχησε σε βολέ από πλεονεκτική θέση στο δεύτερο δοκάρι.

Από το 20λεπτο και μετά οι Αρκάδες ανέβασαν στροφές στο παιχνίδι τους και ανέβασαν σταδιακά τις γραμμές τους, βγαίνοντας σιγά-σιγά από το δικό τους 1/3 του γηπέδου. Στο 23' οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για χέρι του Μπατουμπινσικά μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ, με τον Τσακαλίδη να δίνει πρώτα επιθετικό φάουλ στον Οκόν. Ο VARίστας, Βασίλης Φωτιάς, τον κάλεσε να δει τη φάση, με το ριπλέι να δείχνει πως υπήρχε χέρι, αλλά ο ρέφερι να θεωρεί πως είχε προηγηθεί το φάουλ.

Παρά το γεγονός πως το παιχνίδι είχε έρθει στα... ίσα, η ομάδα του Σάββα Παντελίδη ήταν εκείνη που έφτιαξε δύο μεγάλες στιγμές και πλησίασε στο γκολ, αρχικώς με την απίθανη χαμένη ευκαιρία του Σουρλή στο 33' μέσα από την μικρή περιοχή που έκανε επαφή - μάλλον άθελά του - μετά από το σουτ του Φερίγκρα και εν συνεχεία με το μακρινό σουτ του Ατανάσοφ στο 36'. Τέσσερα λεπτά μετά ήρθε η σειρά των Αρκάδων να απειλήσουν, με τον Μπαρτόλο να γράφει το 0-1 με μια απίθανη εκτέλεση φάουλ, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα παρά την προσπάθεια του Aναγνωστόπουλου!

Στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν το δεύτερο γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ ο Αλμύρας πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Aναγνωστόπουλος έκανε ελάχιστη επαφή με την μπάλα για να πάρει την «μπουκιά» από τον Σίπσιτς, με την μπάλα τελικώς να σταματά στο δεξί δοκάρι!

Στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου οι «βυσσινί» είχαν τη συντριπτική κατοχή της μπάλας, την ώρα όπου ο Asteras AKTOR έμοιαζε να στοχεύει στη διαφύλαξη του προβαδίσματός της. Στο 55ο λεπτό η ΑΕΛ Novibet έφερε το παιχνίδι στα ίσα με την εκτέλεση πέναλτι του Σαγάλ, μια παράβαση που κέρδισε ο Σουρλής μετά το πανέμορφο πάρσιμο της μπάλας και το μαρκάρισμα που δέχθηκε από τον Αλάγκμπε. Με την ψυχολογία στα ύψη το σύνολο του Παντελίδη θέλησε να εκμεταλλευτεί το «μούδιασμα» των φιλοξενούμενων, φτάνοντας μια... ανάσα από την ανατροπή, αφού τέσσερα λεπτά μετά το 1-1, ο Μασόν με έναν «κεραυνό» από πολύ πλάγια θέση, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Χατζηεμμανουήλ!

Σε εκείνο το χρονικό σημείο το παιχνίδι απέκτησε ξέφρενο ρυθμό, με τον Asteras AKTOR να απαντά στις τεράστιες ευκαιρίες με το σουτ του Δεληγιαννίδη στο 62' και το συρτό τελείωμα του Αλμύρα τέσσερα λεπτά μετά, το οποίο και έβγαλε πάνω στην γραμμή ο Aναγνωστόπουλος! Ωστόσο, κάποιες μαζεμένες αλλαγές σε συνδυασμό με τις τέσσερις μικρές διακοπές λόγω τραυματισμών, «πάγωσαν» τον ρυθμό του αγώνα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει φάση μέχρι και το 80ό λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που απείλησαν στη συνέχεια με δύο σουτ και μία κεφαλιά του Αλμύρα στο τελευταίο δεκάλεπτο, δίχως πάντως να ανησυχήσουν τους «βυσσινί», με το τελικό σφύριγμα να βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες με σκορ 1-1.

Οι ενδεκάδες:

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Aναγνωστόπουλος, Μασόν (87' Αποστολάκης), Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Σουρλής (82' Πέρεζ), Ατανάσοφ (70' Ναόρ), Κακουτά (70' Πασάς), Τούπτα (87' Μούργος), Σαγάλ.

Asteras AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Τριανταφυλλόπουλος (71' Λάσκαρης), Σίπσιτς, Σιλά, Αλάγκμπε, Αλμύρας, Μούμο (87' Τζανδάρης), Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης (66' Κετού), Οκό (87' Μακέντα).

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς, Θανάσης Κόλλιας

Τέταρτος: Μελέτης Γιουματζίδης

VAR: Βασίλης Φωτιάς, Κωνσταντίνος Πουλικίδης

