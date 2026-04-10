Σοκ στη Μπάγερν: Εκτός για άγνωστο διάστημα ο Λέναρτ Καρλ

Σημαντικό πλήγμα για την Μπάγερν Μονάχου, καθώς ο Λέναρτ Καρλ θα μείνει εκτός δράσης για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα λόγω τραυματισμού.

Ο 18χρονος επιτελικός μέσος υπέστη θλάση μυϊκών ινών στο πίσω μέρος του δεξιού μηρού, με τη διάγνωση να επιβεβαιώνεται από το ιατρικό επιτελείο των Βαυαρών.

Πρόκειται για έναν τραυματισμό που απαιτεί προσεκτική αποκατάσταση, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής.

Η απουσία του Καρλ έρχεται σε μια περίοδο που ο νεαρός ποδοσφαιριστής άρχιζε να κερδίζει σταθερά λεπτά συμμετοχής, έχοντας ήδη καταγράψει φέτος 36 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με 9 γκολ και 7 ασίστ.

