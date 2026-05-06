Ο Άρης μετρά αντίστροφα για το φινάλε μιας σεζόν που δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε, με τρία παιχνίδια σε διάστημα δέκα ημερών να απομένουν πριν πέσει η αυλαία. Σε αυτό το σημείο, το βαθμολογικό ενδιαφέρον έχει περιοριστεί και το γόητρο αποτελεί το βασικό κίνητρο για τους «κίτρινους».

Η κουβέντα, ωστόσο, έχει ήδη μετατοπιστεί στην επόμενη μέρα. Ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς βρίσκονται στο επίκεντρο, με το θέμα του προπονητή να δεσπόζει στην «κιτρινόμαυρη» ατζέντα.



Το όνομα του Νίκου Παπαδόπουλου παραμένει εδώ και καιρό στην πρώτη γραμμή. Οι επαφές με τον Έλληνα τεχνικό είναι συνεχείς και σε προχωρημένο στάδιο, ακόμη και σε επίπεδο αγωνιστικού σχεδιασμού. Παρ’ όλα αυτά, οριστική συμφωνία δεν υπάρχει ακόμη, με την ολοκλήρωση της σεζόν να αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο.

Την ίδια στιγμή, νέο δεδομένο αποτελεί η περίπτωση του Σεμπαστιάν Λέτο. Ο Αργεντινός τεχνικός αναμένεται να αποχωρήσει από την Κηφισιά και, εφόσον δεν προκύψει κάποια πιο ελκυστική πρόταση, δεν αποκλείεται να απασχολήσει σοβαρά τον Άρη. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το σενάριο επιλογής προπονητή από την ελληνική αγορά, που φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα.

Παράλληλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως ούτε το ενδεχόμενο παραμονής του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Έλληνας τεχνικός ανέλαβε σε δύσκολες συνθήκες και είχε μπροστά του μια αποστολή που ξεπερνούσε το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι: να κρατήσει την ομάδα «ζωντανή» πνευματικά σε μια περίοδο που ο στόχος είχε ουσιαστικά χαθεί.

Στο Ηράκλειο, αυτό φάνηκε ξεκάθαρα. Ο Άρης δεν παραδόθηκε στην αδιαφορία, έδειξε διάθεση και ενέργεια, με τον Γρηγορίου να κερδίζει τη μάχη της συγκέντρωσης και της πνευματικής ετοιμότητας. Σε μια σεζόν που σημαδεύτηκε από απογοήτευση και απώλεια στόχων, το ζητούμενο ήταν να διατηρηθεί η αγωνιστική αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος.



Το πραγματικό στοίχημα για τον Άρη σε αυτό το φινάλε είναι ακριβώς αυτό: να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός, να αποφύγει την παγίδα της χαλαρότητας και να κλείσει τη χρονιά με αξιοπρέπεια. Οι επόμενες αναμετρήσεις μπορεί να μην αλλάζουν τη συνολική εικόνα, αλλά μπορούν να στείλουν μηνύματα για τη συνέχεια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.