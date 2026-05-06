Τρίτο παιχνίδι της σειράς στο Telekom Center Athens (21:15, Novasports Prime, sport-fm.gr, BwinΣΠΟΡ FM 94,6) με τον Παναθηναϊκό να έχει ήδη κάνει το 2-0 απέναντι στη Βαλένθια, έπειτα από δύο συγκλονιστικά ματς (67-68 και 105-107 στην παράταση, με νικητήριο σουτ του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις).

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια τεράστια ευκαιρία να «καθαρίσει» τη σειρά και να εξασφαλίσει την πρόκριση στο τρίτο συνεχόμενο Final Four, κάτι που δεν έχει πετύχει από την περίοδο 2000-2002. Παράλληλα, αν τα καταφέρει, θα πρόκειται για την πρώτη «σκούπα» του σε σειρά best-of-five των playoffs.

Από την άλλη, η Βαλένθια παίζει με την πλάτη στον τοίχο και θα επιδιώξει την αντίδραση, ώστε να μείνει ζωντανή και να επιστρέψει τη σειρά στην έδρα της. Το έργο της είναι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς τέτοιου είδους ανατροπή από 0-2 έχει συμβεί μόλις μία φορά στην ιστορία των playoffs.

«Στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε τέλεια άμυνα, στο δεύτερο παίξαμε καλή επίθεση. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε αύριο, για να κλείσουμε τη σειρά. Δεν προετοιμάσαμε να παίξουμε διαφορετικά στιλ. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Στο πρώτο παιχνίδι χάσαμε αρκετά σουτ, στο δεύτερο οι δύο ομάδες ήταν πολύ καλύτερες στην επίθεση και το παιχνίδι ήταν με περισσότερους πόντους. Αύριο δεν ξέρω τι παιχνίδι θα είναι, δεν είναι κάτι στρατηγικό. Αύριο θα δούμε τι θα γίνει.

Οι οπαδοί μας σε όλη τη σεζόν, σε όλα τα σημαντικά παιχνίδια ήταν ο 6ος παίκτης, οπότε πιστεύω ότι και αύριο θα είναι ο 6ος παίκτης. Πρέπει να βάλουμε επιθετικότητα, να ξεχάσουμε ό,τι έγινε στη Βαλένθια. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε επιθετικό μπάσκετ στο παρκέ. Οι οπαδοί θα μας υποστηρίξουν τίμια, για να δείξουμε στην Ευρώπη πώς είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού», είπε ο Εργκίν Αταμάν ενόψει του Game 3.

Στα αγωνιστικά, σημαντική είναι η απουσία του Κώστα Σλούκα για τον Παναθηναϊκό, ενώ για τη Βαλένθια εκτός βρίσκεται ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Νταμίρ Γιαβόρ, Μίλαν Νέντοβιτς και Αρτούρας Σούκις.

