ΠΑΟΚ: «Τρέχει» για την επιστροφή ο Γιακουμάκης

Δίνει μάχη με τον χρόνο για να προλάβει τα τελευταία ματς των playoffs, με τον ΠΑΟΚ να ανεβάζει ρυθμούς και να στοχεύει στο φινάλε της σεζόν  

Σε ρυθμούς τελικής ευθείας μπαίνει ο ΠΑΟΚ για τα τρία τελευταία παιχνίδια της σεζόν, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στα αποτελέσματα όσο και στις επιστροφές παικτών που μπορούν να δώσουν λύσεις.

Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωρίζει η περίπτωση του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος δίνει τη δική του «μάχη» προκειμένου να προλάβει έστω ένα από τα εναπομείναντα ντέρμπι των playoffs της Stoiximan Super League. Ο 31χρονος επιθετικός ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς, επιχειρώντας να ενταχθεί σε μέρος των προπονήσεων προς το τέλος της εβδομάδας, με στόχο να τεθεί στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.


Η προσπάθειά του μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς προέρχεται από μυϊκό τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης σε κρίσιμο σημείο της σεζόν. Παρ’ όλα αυτά, ο διεθνής φορ εμφανίζεται αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα επιστροφής πριν το φινάλε, είτε απέναντι στην ΑΕΚ είτε κόντρα στον Παναθηναϊκό.


Την ίδια ώρα, στον ΠΑΟΚ γνωρίζουν πως η νίκη επί του Ολυμπιακού έδωσε σημαντική ώθηση τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» παραμένει ζωντανός στη μάχη της δεύτερης θέσης, που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, και θέλει να χτίσει πάνω σε αυτή τη δυναμική.

Η ομάδα του Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί σωστά το μομέντουμ, μετατρέποντας την αυτοπεποίθηση που προέκυψε από το τελευταίο αποτέλεσμα σε σταθερότητα και αποτελεσματικότητα μέχρι το τέλος. Άλλωστε, σε τέτοιες διαδικασίες, η ψυχολογία και η πνευματική ετοιμότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Παράλληλα, στο αγωνιστικό κομμάτι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που απασχολούν τον Ρουμάνο τεχνικό, με χαρακτηριστικότερο αυτό της δεξιάς πλευράς της επίθεσης. Η πιθανή επιστροφή του Δημήτρη Χατσίδη μπορεί να προσφέρει επιπλέον λύσεις, ενώ ο ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη θέση παραμένει ανοιχτός.

Πηγή: sport-fm.gr

