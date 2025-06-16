Παναθηναϊκός: Προς αποχώρηση ο Κώτσιρας, προβάρει τα πράσινα ο Τσάπρας

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν, ο Παναθηναϊκός έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας. Ο Γιάννης Κώτσιρας, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο, δεν βρίσκεται στα πλάνα της ομάδας και έχει ήδη ενημερωθεί σχετικά, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Στη θέση του, λοιπόν, οι «πράσινοι» προχωρούν στην απόκτηση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, ο οποίος προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τον Λεβαδειακό, καταγράφοντας 31 συμμετοχές, 3 γκολ και 5 ασίστ, όντας βασικός σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Ο 24χρονος δεξιός μπακ είχε απασχολήσει και άλλες ομάδες (την ΑΕΚ για παράδειγμα), όμως ο Παναθηναϊκός είχε ξεχωρίσει την περίπτωσή του εδώ και καιρό, με τον Ρουί Βιτόρια να ανάβει το «πράσινο φως» για την απόκτησή του.

Μάλιστα, όπως είχατε ακούσει εδώ και καιρό μέσα από το ρεπορτάζ του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο Παναθηναϊκός είχε τη δυνατότητα να κάνει δικό του τον παίκτη όποτε το επιθυμούσε -και πλέον ήρθε η στιγμή να ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή.

Ο Τσάπρας αναμένεται να σχηματίσει ένα ισχυρό δίδυμο στο δεξί άκρο της άμυνας με τον Γιώργο Βαγιαννίδη. Σε περίπτωση, φυσικά, που προκύψει κάποια μεγάλη πρόταση για τον τελευταίο και αποχωρήσει για το εξωτερικό, τότε οι «πράσινοι» θα κινηθούν για την απόκτηση ενός ακόμη δεξιού μπακ, ώστε να διατηρηθεί η ποιότητα και η ισορροπία στη συγκεκριμένη θέση.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι για τον Κώτσιρα υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από Άρη και Asteras AKTOR.

