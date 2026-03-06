«Απολύεται ο προπονητής της Τσέλιε πριν το ματς με την ΑΕΚ»

Σε κρίση πριν την ΑΕΚ η Τσέλιε! Η σλοβενική ομάδα, βρίσκεται σε καθοδική πορεία μετά την αποχώρηση του πρώτου της σκόρερ, αλλά και του Άλμπερτ Ριέρα, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με τον πρώην της παίκτης, Ιβάν Μαέφσκι, να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία.

Τα πράγματα όμως για τον 37χρονο Λευκορώσο τεχνικό δεν βαίνουν καλώς, αφού η ήττα στο πρωτάθλημα από την Αλουμίνι, έχει προκαλέσει... τριγμούς αναφορικά με το μέλλον του!

Σύμφωνα με τη σλοβενική ιστοσελίδα nogomania ο πρόεδρος της Τσέλιε, Βαλέρι Κολότιλο, με αφορμή το γεγονός ότι η ομάδα δεν έχει αγώνα το Σαββατοκύριακο, θα έχει την ευκαιρία να εξετάσει αντικαταστάτες και να φέρει νέο προπονητή πριν το ματς με την ΑΕΚ την Πέμπτη 12 Μαρτίου!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.