Ντράγκαν Σάκοτα: «Να ξαναβρούμε ρυθμό όσο πιο γρήγορα γίνεται»

Η ΑΕΚ μετά από τρεις εβδομάδες απραξίας επιστρέφει στα παρκέ το Σάββατο αντιμετωπίζοντας τον Προμηθέα (12:45) στη Sunel Arena για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

«Την τελευταία διετία, που είμαι εδώ, τα ματς με αντίπαλο τον Προμηθέα, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ο Προμηθέας έχει πάντα ταλαντούχους παίκτες. Έχουν γίνει πολύ ωραία ματς μεταξύ μας… Το ίδιο ελπίζω να συμβεί και αύριο», δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα για την αυριανή αναμέτρηση.



«Εμείς δεν δώσαμε κάποιο φιλικό παιχνίδι το διάστημα της διακοπής, επομένως δε γνωρίζουμε τι αγωνιστικό ρυθμό θα έχουμε, αλλά σίγουρα πρέπει να τον βρούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, διότι πλέον έχουμε μπροστά μας μαζεμένα σημαντικά ματς. Ελπίζουμε, ότι θα συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις που είχαμε πριν τη διακοπή, για να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας», πρόσθεσε.

