Στην Τουρκία μετά το ναυάγιο με ΑΕΚ: Πάει Γκεζτέπε ο Ντάτρο Φοφανά

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, τουλάχιστον για την τρέχουσα σεζόν, βρήκε ο Ντάτρο Φοφανά.

Ο Ιβοριανός στράικερ βρέθηκε πολύ κοντά στη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, αλλά αυτή τελικά ναυάγησε εξαιτίας των απαιτήσεων της Τσέλσι, τις οποίες οι «κιτρινόμαυροι» δεν έκαναν αποδεκτές.

Ο Φοφανά, λοιπόν, θα μετακομίσει στην Τουρκία, αφού θα αγωνιστεί δανεικός στην Γκεζτέπε.

Μάλιστα, η Τσέλσι συμφώνησε με τον τουρκικό σύλλογο στους όρους που ήθελε να τα βρει και με την ΑΕΚ. Από τη μία θα υπάρξει ρήτρα αγοράς του από την Γκεζτέπε, αλλά από την άλλη οι Λονδρέζοι θα διατηρήσουν το δικαίωμα να πάρουν πίσω τον ποδοσφαιριστή την 1η Γενάρη, εάν υπάρξει πρόταση για πώληση που να καλύπτει τα «θέλω» τους.

🚨🇹🇷 Göztepe SK agree loan deal with Chelsea for David Datro Fofana after AEK Athens move collapsed.



It also include an option to buy and a recall clause in January.#CFC can bring the player back from January 1, 2025. pic.twitter.com/5VsA9x8YJ0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.