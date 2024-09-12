Λογαριασμός
Στην Τουρκία μετά το ναυάγιο με ΑΕΚ: Πάει Γκεζτέπε ο Ντάτρο Φοφανά

Ο Ντάτρο Φοφανά βρέθηκε πολύ κοντά στην ΑΕΚ, η μεταγραφή του δεν ολοκληρώθηκε και τελικά θα δοθεί δανεικός από την Τσέλσι στην Γκεζτέπε

Φοφανά

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, τουλάχιστον για την τρέχουσα σεζόν, βρήκε ο Ντάτρο Φοφανά.

Ο Ιβοριανός στράικερ βρέθηκε πολύ κοντά στη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, αλλά αυτή τελικά ναυάγησε εξαιτίας των απαιτήσεων της Τσέλσι, τις οποίες οι «κιτρινόμαυροι» δεν έκαναν αποδεκτές.

Ο Φοφανά, λοιπόν, θα μετακομίσει στην Τουρκία, αφού θα αγωνιστεί δανεικός στην Γκεζτέπε.

Μάλιστα, η Τσέλσι συμφώνησε με τον τουρκικό σύλλογο στους όρους που ήθελε να τα βρει και με την ΑΕΚ. Από τη μία θα υπάρξει ρήτρα αγοράς του από την Γκεζτέπε, αλλά από την άλλη οι Λονδρέζοι θα διατηρήσουν το δικαίωμα να πάρουν πίσω τον ποδοσφαιριστή την 1η Γενάρη, εάν υπάρξει πρόταση για πώληση που να καλύπτει τα «θέλω» τους.

