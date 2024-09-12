Πολλά και ενδιαφέροντα είχε να πει ο Δημήτρης Ιτούδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο σέρβικο Μέσο, «Mozzart Sport».

Ο πολύπειρος προπονητής αρχικά μίλησε για τις αλλαγές που θέλει να δει στην Ευρωλίγκα, τονίζοντας ότι θέλει πολύ να δει τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση να φτάσουν τις 30, όπως συμβαίνει και στο ΝΒΑ.

Επιπλέον, έκανε ειδική αναφορά στον Παναθηναϊκό και στην περσινή πορεία του μέχρι την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου, τονίζοντας ότι οι απόκτηση του Κέντρικ Ναν άλλαξε τα πάντα στους «πράσινους», ενώ μίλησε και για το προσωπικό επαγγελματικό του μέλλον.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η Ευρωλίγκα είναι πάντα ανταγωνιστική. Το σλόγκαν της ότι κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, φανερώνει τι εστί αυτή η διοργάνωση. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε το πώς θα φτιάξουμε κάτι διαφορετικό στο άθλημα. Ίσως είμαι υποκειμενικός, αλλά για μένα το μπάσκετ είναι το καλύτερο άθλημα γιατί παίζεται γρήγορα, οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και υπάρχει χώρος για ακόμα καλύτερα πράγματα.

Ο ανταγωνισμός στην Ευρωλίγκα γίνεται καλύτερος. Ο Παναθηναϊκός είναι καλό παράδειγμα. Πέρσι είχαν ένα κακό ξεκίνημα, το οποίο είναι αναμενόμενο γιατί ήταν μια νέα ομάδα, με νέο σύστημα, με νέο προπονητή. Αλλά έκαναν υπομονή και στο τέλος είδαμε πώς λειτουργούσαν όλα. Είναι δύσκολο να συνδυάσεις τα πάντα, και έγιναν ένα παράδειγμα του πώς, με υπομονή και μερικές πολύ σημαντικές προσθήκες, όλα μπορούν να φαίνονται υπέροχα. Ο Κέντρικ Ναν άλλαξε τα πάντα, πήραν μια εντελώς νέα διάσταση μαζί του».

Όσο για την κατεύθυνση της Ευρωλίγκας, ελπίζω ότι η πορεία να είναι μόνο προς την κορυφή γιατί οι δυνατότητες είναι πολύ μεγάλες. Ονειρεύομαι πότε θα δούμε την Ευρωλίγκα με 30 ομάδες. Φυσικά, αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να συμβεί αύριο. Φτάσαμε στις 18 ομάδες, πάμε στις 20, μετά στις 24 και ονειρεύομαι αυτόν τον αριθμό, 30, γιατί αυτός είναι ο αριθμός των ομάδων στο NBA.

Φυσικά, χρειάζεται να γίνουν πολλά. Χρειάζεται να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που διοικούν τα εγχώρια πρωταθλήματα για να δημιουργήσουμε συνεργασία, να δημιουργήσουμε πραγματικά έναν τρόπο για αυτά τα πρωταθλήματα να είναι κάτι σαν την G League στην Αμερική, για να εξυπηρετήσουν την ανάπτυξη των παικτών. Όλοι συμφωνούν ότι η Ευρωλίγκα είναι το πιο δυνατό πρωτάθλημα, όπως και οι οπαδοί είναι δείκτης του τι παρακολουθούν και τι τους ενδιαφέρει.

Είχα παραδείγματα στη Φενερμπαχτσέ. Παίζουμε με τη Βαλένθια και έχουμε 11.000 οπαδούς στο γήπεδο. Δεν έχω τίποτα ενάντια στη Βαλένθια, είναι ένας εξαιρετικός σύλλογος. Τρεις μέρες μετά παίζουμε με τη Γαλατάσαραϊ (σσ. για το πρωτάθλημα) και έρχονται 1.500 οπαδοί. Αυτό είναι ένας δείκτης. Φυσικά δεν είναι παντού έτσι».

Για το δικό του μέλλον: «Το δουλεύει ο ατζέντης μου, αλλά δεν βιάζομαι. Είχα κάποιες συζητήσεις το καλοκαίρι, αλλά δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Για αυτό που είμαι περήφανος είναι το σεμινάριο που έγινε το καλοκαίρι στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 700 προπονητών. Προσπαθούμε όλοι μαζί, προπονητές, διαιτητές και Ευρωλίγκα, να μαθαίνουμε και να προχωράμε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.