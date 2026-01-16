Στην έξοδο από Μπαρτσελόνα ο Τερ Στέγκεν

Η επιλογή του Ζοάν Γκαρσία ως βασικού στον αγώνα Κυπέλλου της Μπαρτσελόνα με τη Σανταντέρ (0-2) αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν.

Ο Χάνσι Φλικ επέλεξε να πάει με τον βασικό του τερματοφύλακα στον αγώνα για τους «16» και δικαιώθηκε, καθώς στις καθυστερήσεις και πριν το δεύτερο γκολ των «μπλαουγκράνα» ο Γκαρθία είχε μια καθοριστική επέμβαση σε τετ-α-τετ.

Ο Γερμανός, που καρτερικά περίμενε μια ευκαιρία να αγωνιστεί, βλέπει πως δεν υπάρχει «φως» και αν θέλει να πάει στο Μουντιάλ θα πρέπει να αναζητήσει ομάδα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο για να συνεχίσει την καριέρα του. Η Τζιρόνα έχει εκφράσει ενδιαφέρον για να τον αποκτήσει δανεικό και στις τελευταίες εβδομάδες του χειμερινού «παραθύρου» αναμένονται εξελίξεις.

Ο 33χρονος Τερ Στέγκεν, που παίζει από το 2014 στην Μπαρτσελόνα και για μια δεκαετία ήταν βασικός, έχει συμβόλαιο ως το 2028. Φέτος έχει παίξει σε μόνο ένα παιχνίδι, για τους «32» του Κυπέλλου με την Γουαδαλαχάρα.

