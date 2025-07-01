Παναθηναϊκός: «Επανέρχεται για Ουναΐ με νέα βελτιωμένη πρόταση στη Μαρσέιγ»

Λογαριασμός
«Επανέρχεται για Ουναΐ με νέα βελτιωμένη πρόταση στη Μαρσέιγ ο Παναθηναϊκός»

Για νέα - και μάλιστα αρκετά δυνατή - πρόταση του Παναθηναϊκού στη Μαρσέιγ για τον Αζεντίν Ουναΐ, κάνει λόγο σε δημοσίευμά της η Equipe

Συνεχίζει να παλεύει για τον Αζεντίν Ουναΐ, με... σύμμαχο τον ίδιο τον παίκτη ο Παναθηναϊκός!

Οι «πράσινοι» είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν τον Μαροκινό «αρτίστα» στο ρόστερ τους και την επόμενη σεζόν, παρά το γεγονός ότι αρκετές ομάδες, όπως η Σεβίλλη, η Αλαβές, η Λεβάντε, η Μπράιτον και η Φενέρμπαχτσε καραδοκούν.

Ωστόσο η «Equipe» τονίζει ότι ο Παναθηναϊκός, εμμένει για τον Ουναΐ, και μάλιστα επανέρχεται με πρόταση η οποία αγγίζει τα 9 εκατ. ευρώ, πλησιάζοντας τις απαιτήσεις της Μαρσέιγ.

Θυμίζουμε ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί να συνεχίσει να φορά το «τριφύλλι» και τις προηγούμενες ημέρες, αρνήθηκε πρόταση για συμβόλαιο 2,5 εκατ. ευρώ της Σπαρτάκ Μόσχας, παρά τη θετική απάντηση της γαλλικής ομάδας.

Παναθηναϊκός
