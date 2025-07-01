Παναθηναϊκός: «Επανέρχεται για Ουναΐ με νέα βελτιωμένη πρόταση στη Μαρσέιγ»

Συνεχίζει να παλεύει για τον Αζεντίν Ουναΐ, με... σύμμαχο τον ίδιο τον παίκτη ο Παναθηναϊκός!



Οι «πράσινοι» είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν τον Μαροκινό «αρτίστα» στο ρόστερ τους και την επόμενη σεζόν, παρά το γεγονός ότι αρκετές ομάδες, όπως η Σεβίλλη, η Αλαβές, η Λεβάντε, η Μπράιτον και η Φενέρμπαχτσε καραδοκούν.

Ωστόσο η «Equipe» τονίζει ότι ο Παναθηναϊκός, εμμένει για τον Ουναΐ, και μάλιστα επανέρχεται με πρόταση η οποία αγγίζει τα 9 εκατ. ευρώ, πλησιάζοντας τις απαιτήσεις της Μαρσέιγ.



Θυμίζουμε ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί να συνεχίσει να φορά το «τριφύλλι» και τις προηγούμενες ημέρες, αρνήθηκε πρόταση για συμβόλαιο 2,5 εκατ. ευρώ της Σπαρτάκ Μόσχας, παρά τη θετική απάντηση της γαλλικής ομάδας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.