Στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό ο Γιάρεμτσουκ

«Πάτησε» Αθήνα για τον Ολυμπιακό ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Ο 28χρονος Ουκρανός φορ, λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας, προσγειώθηκε στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει το τυπικό κομμάτι της μεταγραφής του από την Μπριζ και να ενταχθεί στους Πειραιώτες.

Οι «ερυθρόλευκοι», όπως μετέδωσε και ο Ηρακλής Αντύπας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 κινήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα και έφτασαν σε συμφωνία τόσο με τη βέλγικη ομάδα για τον Ουκρανό επιθετικό ο οποίος σήμερα αναμένεται να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Θυμίζουμε ότι ο Γιάρεμτσουκ ξεκίνησε την καριέρα του από τη Ντιναμό Κιέβου, συνέχισε ως δανεικός στην Ολεξάντρια, το 2017 μετακόμισε στη Γάνδη, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα η Μπενφίκα τον έκανε δικό της έναντι 17 εκατ. ευρώ.

Εν συνεχεία ήρθε η Μπριζ από την οποία δόθηκε για μια σεζόν δανεικός στη Βαλένθια. Με τις «νυχτερίδες» την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 34 ματς σκοράροντας οκτώ τέρματα.

