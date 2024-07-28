Formula 1: Τιμωρήθηκε με αποκλεισμό και έχασε τη νίκη στο Grand Prix του Σπα ο Ράσελ

Μεγάλη ανατροπή στη Formula 1 και στο Grand Prix του Σπα.

Μπορεί ο Τζορτζ Ράσελ να αντίκρισε πρώτος την καρό σημαία, με τη Mercedes να θριαμβεύει κάνοντας το 1-2, ωστόσο μετά το τέλος του αγώνα, το μονοθέσιο του Βρετανού πιλότου ζυγίστηκε 1,5 κιλό κάτω από το επιτρεπτό όριο βάρους, κάτι που σημαίνει ότι τιμωρήθηκε με αποκλεισμό και έχασε τη νίκη που είχε πανηγυρίσει πριν από λίγο!

Η μέτρηση έγινε παρουσία των εκπροσώπων της ομάδας της Mercedes, οι οποίοι φέρεται να επικύρωσαν και οι ίδιοι το τελικό πόρισμα, ενώ η FIA έστειλε το θέμα στους αγωνοδίκες, οι οποίοι αποφάσισαν τον αποκλεισμό του Βρετανού. Έτσι η νίκη πηγαίνει στον Χάμιλτον, ενώ δεύτερος θα είναι ο Πιάστρι και τρίτος ο Λεκλέρ.

