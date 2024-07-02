Το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Πανθεσσαλικού με επίδοση 4.55 μέτρα κατέκτησε η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία προχώρησε σε μια οργισμένη ανάρτηση στα social media.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια καταγγέλλει σχόλια που δέχθηκε από κάποιους άνδρες για την ποσότητα του φαγητού που κατανάλωσε μετά τον αγώνα της στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Παράλληλα έκανε λόγο πως το πρόβλημα στον ελληνικό αθλητισμό είναι αυτές οι συμπεριφορές και όχι οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει στην ανάρτησή της η Στεφανίδη:

«Γράφω αυτήν την ανάρτηση με την ελπίδα να βοηθήσω έναν άνθρωπο.

Το Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου είχα μερικούς διαφορετικούς άντρες (τυχαίο; Μάλλον όχι) να σχολιάζουν σε εμένα το τι και το πόσο τρώω.

Δεν είχα κάθε φορά εξίσου καλό αυτοέλεγχο αλλά την τελευταία κι ενώ έτρωγα βραδινό μετά τον αγώνα μου, με όσο αυτοέλεγχο μου είχε μείνει, προσπάθησα να εξηγήσω πόσο ασέβεια είναι να λες σε μια ενήλικη γυναίκα αθλήτρια πόσο να φάει. Όχι, συγγνώμη. Σε μια γυναίκα αθλήτρια. Όχι, πάλι συγνώμη. Σε μια γυναίκα. Όχι. Σε έναν άνθρωπο οποιασδήποτε ηλικίας ή φύλου.

Στον ελληνικό κλασικό αθλητισμό υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο πως αντιμετωπίζεται η σωματική εικόνα ενός αθλητή. Επειδή κάποιοι προπονητές δεν ξέρουν να προπονήσουν τους αθλητές τους, όταν ο αθλητής δεν πάει καλά είναι εξαιτίας των κιλών του.

Τι πρέπει να πετύχω σαν αθλήτρια για να μην έχω τον κάθε άσχετο να μου λέει τι και πόσο να τρώω; Να δείχνει μηδέν σεβασμό σε εμένα και στον προπονητή μου;

Αν αυτό το ζω εγώ μετά από ότι έχω πετύχει τα τελευταία 20 χρόνια τι ζει το κάθε παιδί που περνάει εφηβεία; Ή η κάθε γυναίκα ή άντρας, αθλήτρια ή αθλητής που δεν τολμάει να αντιμιλήσει στον καθένα που δίνει την ανεπιθύμητη γνώμη του; Σκέφτομαι συχνά πως μπορώ να βοηθήσω αυτά τα παιδιά; Αυτούς τους ανθρώπους; Τι πρέπει να γίνει για μην επιτραπεί ποτέ ξανά σε κάποιους να πατήσουν το πόδι τους σε στάδιο; Καταγγελία; Μήνυση; Δεν ξέρω προσπαθώ να σκεφτώ. Αλλά περισσότερο προσπαθώ να μην σκεφτώ. Να μην σκεφτώ πόσα ταλαντούχα παιδιά σταμάτησαν τον αθλητισμό γιατί είχαν έναν τέτοιο προπονητή να τους λέει ότι δεν πετυχαίνουν τον στόχο τους γιατί ζυγίζουν 1 κιλό παραπάνω.

Νομίζετε ότι το πρόβλημα στον ελληνικό κλασικό αθλητισμό είναι οι εγκαταστάσεις; Κάνετε λάθος. Το πρόβλημα στον ελληνικό κλασικό αθλητισμό είναι αυτοί. Αυτοί που παραλίγο να καταστρέψουν τη δική μου καριέρα. Αυτοί που παραλίγο να καταστρέψουν την καριέρα του Καραλή. Αυτοί που αντί να μάθουν από τις επιτυχίες μας συνεχίζουν τον χαβά τους. Το πρόβλημα στον ελληνικό αθλητισμό είναι αυτοί. Αυτοί που σίγουρα κατέστρεψαν την καριέρα πολλών αθλητών και αθλητριών των οποίων δυστυχώς τα ονόματα δεν θα μάθουμε ποτέ».

