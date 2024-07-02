18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Οι ποδοσφαιρικές βραδιές στα καταστήματα ΟΠΑΠ συνεχίζονται και στη φάση των «16» του Ευρωπαϊκού. Οι φίλαθλοι ανανεώνουν το ραντεβού τους για απόψε στις 21:00, στο κατάστημα ΟΠΑΠ που βρίσκεται στην οδό Σεβαστουπόλεως 137 στην Αθήνα, προκειμένου να ζήσουν την αναμέτρηση Αυστρία- Τουρκία με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Με το Πάμε Στοίχημα σε ρόλο οικοδεσπότη, οι ποδοσφαιρόφιλοι θα απολαύσουν το παιχνίδι μέσα από μια μοναδική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, συνδυάζοντας την αγωνιστική δράση με τη διασκέδαση.

Η προβολή του αγώνα σε γιγαντοοθόνη, τα άνετα καθίσματα, αγαπημένα street food πιάτα και το suspense που υπόσχονται οι ομάδες, ολοκληρώνουν την ιδανική ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, μετατρέποντας το κατάστημα ΟΠΑΠ στους Αμπελοκήπους στον απόλυτο ποδοσφαιρικό προορισμό.

Football nights στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της Ελλάδας

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση παίζει δυνατά στα καταστήματα ΟΠΑΠ της χώρας, προσφέροντάς μια μοναδική εμπειρία προβολής όλων των αναμετρήσεων.

Έως τις 14 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 2.000 ποδοσφαιρικές βραδιές στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όπου οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους αγώνες του Ευρωπαϊκού και να διασκεδάσουν μαζί με τους φίλους τους.

Συνδυάζοντας τη δράση με την πληθώρα στοιχηματικών επιλογών που προσφέρει το Πάμε Στοίχημα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, σε κάθε γειτονιά, είναι ο ιδανικός προορισμός για τους ποδοσφαιρόφιλους που θέλουν να ζήσουν όλη την ένταση του Ευρωπαϊκού.

Μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΑΠ και το store locator, καθώς και μέσω της εφαρμογής OPAP Store App, οι φίλαθλοι μπορούν να βρουν το πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ που διοργανώνει football night για να απολαύσουν τις μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές και να διεκδικήσουν δώρα.

