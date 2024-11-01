bwinΣΠΟΡ FM 94,6: Όλη η δράση της 10ης αγωνιστικής

Το απρόβλεπτο ελληνικό πρωτάθλημα παίζει μπάλα στο γήπεδο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 με τους διεκδικητές του τίτλου σε αναμετρήσεις που φαίνονται φαβορί.
H 10η αγωνιστική αρχίζει το Σάββατο (02/11) στις 17:00 με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τα λιοντάρια του Πανσερραϊκού και να θέλει να επιστρέψει στις νίκες.
Στις 20:30 η δράση μεταφέρεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με την Athens Kallithea να μάχεται για την πρώτη της νίκη στον αγώνα με τον Παναιτωλικό.
Την Κυριακή (03/11) ο Άρης, που φέτος δεν αστειεύεται, αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στις 16:30 στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Μισή ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός, στο ντεμπούτο του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο του, αντιμετωπίζει στο Πανθεσσαλικό το Βόλο με μοναδικό στόχο τη νίκη.
Στις 20:30 οι δύο «δικέφαλοι» παίζουν εκτός έδρας. Λάτιν μάχη προπονητών στο Περιστέρι με την ΑΕΚ του Ματίας Αλμέιδα να αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο του Πάμπλο Γκαρσία. Την ίδια ώρα στη Λαμία ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να περάσει το εμπόδιο της ομάδας του Λεωνίδα Βόκολου.
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (04/11) στις 17:30 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με την μονομαχία Αστέρας AKTOR – ΟΦΗ.
Και μετά τη λήξη των αγώνων, σχόλια, ρεπορτάζ και μετά τις δώδεκα το βράδυ πάσα στους ακροατές.
Όλη η δράση της αγωνιστικής είναι στο γήπεδο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
