Στη Σύρο το μεγαλύτερο FIBA 3X3 Stoiximan AegeanBall Festival

Η πρωτεύουσα των Κυκλάδων συγκέντρωσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον του μπασκετικού κόσμου με το μεγαλύτερο FIBA 3X3 της χώρας, το Stoiximan AegeanBall Festival 2024 που πραγματοποιήθηκε για 6η χρονιά στις 28-30 Ιουνίου 2024, φιλοξενώντας χιλιάδες επισκέπτες στη Σύρο.



Για ακόμα μία χρονιά έσπασε όλα τα ρεκόρ



Η ιστορική Πλατεία Μιαούλη με το επιβλητικό Δημαρχιακό Μέγαρο της Ερμούπολης, μετατράπηκε στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό με τα 4 ανοιχτά γήπεδα που δημιουργήθηκαν. Σε μια χρονιά ρεκόρ, η διοργάνωση φιλοξένησε 540 αθλητές και 156 ομάδες (που αποτελεί ρεκόρ για όλα τα τουρνουά 3X3 της χώρας φέτος), διοργανώνοντας 330 αγώνες συνολικά, σε 9 κατηγορίες, σε 3 ημέρες.

Με 2.500 χιλιάδες κόσμο κατά μέσο όρο τη μέρα, το νησί γέμισε από επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές από 8 έως 57 ετών, ενώ εκατοντάδες παιδιά ήρθαν κοντά στον αθλητισμό δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα και προσφέροντας πλατιά χαμόγελα. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση.

Το κοινωνικό έργο του τουρνουά για τη Σύρο



Η διοργάνωση ανέδειξε τον αθλητικό τουρισμό της Σύρου, συμβάλλοντας δυναμικά στην πληρότητα των ξενοδοχείων κατά τη διάρκεια του τριημέρου, με τους επισκέπτες να ανακαλύπτουν τις ομορφιές του νησιού στο πλαίσιο του Stoiximan AegeanBall Festival. Για 6η χρονιά, το όραμα του Γιώργου Πρίντεζη, προσέφερε στον αθλητισμό και την κοινωνία του νησιού. Με την ευγενική χορηγία της Stoiximan, του Ονομαστικού Χορηγού της διοργάνωσης για 3η συνεχόμενη χρονιά, έγινε μια δωρεά 20.000 ευρώ στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης που αφορούσε στη δωρεά ενός φωτοκαταλυτικού διπολικού ιονιστή, που θα τοποθετηθεί στον χώρο των χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου της Σύρου και θα βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Παράλληλα, το άθλημα του μπάσκετ ήρθε πιο κοντά στους νέους με τα μαθήματα μπάσκετ που πραγματοποίησε την Πέμπτη 27 Ιουνίου ο θρύλος της Ευρωλίγκα και πρώην αθλητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Joe Arlauckas στα νέα παιδιά της Σύρου.



Για ακόμα μία φορά αναδείχθηκε ο ερασιτεχνικός αθλητισμός μέσα από τη διοργάνωση και ο κόσμος θαύμασε παγκόσμια «αστέρια» από το NBA και την Ευρώπη καθώς και αγαπημένα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο.



VIP League με «άρωμα» από NBA



Την Κυριακή 30 Ιουνίου, διεξήχθη η VIP League στην οποία αγωνίστηκαν δίπλα στον Γιώργο Πρίντεζη μεγάλοι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες αλλά και ξένοι αστέρες από το NBA και την Ευρώπη!

Στη VIP League συμμετείχαν οι: Boban Marjanovic, Θοδωρής Παπαλουκάς, Ιωάννης Μπουρούσης, Shaqielle Mckissic, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Όμηρος Νετζήπογλου, Βαγγέλης Μάντζαρης, Γιάννης Αγραβάνης, Σωτήρης Καραποστόλου, Νίκος Γκίκας, Ιάκωβος Μιλεντίγιεβιτς, Ζώης Καράμπελας, Αναστασία Κωστάκη, Ελεάννα Χριστινάκη, Κατερίνα Σπαθάρου, Πηνελόπη Παυλοπούλου, Άννα Νίκη Σταμολάμπρου, Γεωργία Βελούδου, Φωτούλα Βολονάκη, Νατάσα Ντάνου, Γεωργία Νταή και Νέλλυ Μπιμπίρη.

Οι αθλητές σχημάτισαν τις ομάδες Stoiximan Warriors, COSMOTE Bolts, IKEA Homies, adidas Dragons, SEIKO Lions και Blue Star Dolphins.

Νικήτρια της VIP League αναδείχτηκε η ομάδα COSMOTE Bolts των Marjanovic, Μιλεντίγιεβιτς, Αγραβάνη, Μπίρκιτς, Νταή, με τον Boban Marjanovic να κερδίζει και τον τίτλο του MVP.

Celebrity Game

Το Σάββατο 29 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το διασκεδαστικό Celebrity Game με καλεσμένους πολύ αγαπημένα πρόσωπα του αθλητισμού και του καλλιτεχνικού χώρου όπως Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές, ηθοποιούς και παρουσιαστές. Στις ομάδες των Stoiximan Warriors, COSMOTE Bolts, IKEA Homies, adidas Dragons, SEIKO Lions, Blue Star Dolphins συμμετείχαν οι Περικλής Ιακωβάκης, Φανή Χαλκιά, Άγγελος Μπασινάς, Νίκος Λυμπερόπουλος, Τζο Αρλάουκας, Αναστασία Κωστάκη, Χρήστος Βολικάκης, Γεωργία Βελούδου, Φωτούλα Βολονάκη, Νατάσα Ντάνου, Γεωργία Νταή, Νέλλυ Μπιμπίρη, Κάτια Μαυρϊά, Δημήτρης Κυρσανίδης, Γιώργος Λέντζας, Σταύρος Σβήγκος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αντώνης Σρόιτερ, Δημήτρης Μάρκος, Γιώργος Κοψιδάς, Δημήτρης Αλεξάνδρου, Κώστας Φραγκολιάς, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Τάσος Ιορδανίδης, Στέργιος Αντούλας, Νίκος Καραπέτσας, Γρηγόρης Μπάκας, Δημοσθένης Τζουμάνης, Παναγιώτης Χριστόφορος, Μιχάλης Κονδύλας και οι Πάνος Κωνσταντόπουλος Vice President Stoiximan και Νίκος Φλίγκος Commercial Director Kaizen Gaming. Την παρουσίαση του Celebrity Game ανέλαβε και φέτος η αγαπημένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατώρου. Την παρουσίαση του αγωνιστικού ανέλαβε ο Μάικ Φουντεδάκης.

Νικήτρια του Celebrity Game αναδείχτηκε η ομάδα Stoiximan Warriors των Κωστάκη, Χαλκιά, Κοψιδά, Μπάκα, Χριστοφόρου και Κωνσταντόπουλου.

Τόσο το Celebrity Game, όσο και η VIP League είχαν ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την COSMOTE TV.

Μοναδικοί διαγωνισμοί & πλούσια δώρα



Οι θεατές απόλαυσαν και οι συμμετέχοντες αντίστοιχα έλαβαν μέρος σε 18 διαγωνισμούς που υλοποίησε η διοργάνωση. Κατά τη διάρκεια του Celebrity Game, νικητής στον διαγωνισμό SEIKO Hangman αναδείχτηκε ο Μιχάλης Κονδύλας, στον Stoiximan Shooting Stars ο Γιώργος Κοψιδάς, στον Knock Out by IKEA η Γεωργία Βελούδου και στον COSMOTE Skill Challenge o Πάνος Κωνσταντόπουλος. Στη VIP League, τον adidas Three Point Contest κέρδισε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, τον IKEA Know Out η Νέλλυ Μπιμπίρη, τον KOIS Long Shoot ο Γιώργος Πρίντεζης, τον COSMOTE Skill Challenge η Κατερίνα Σπαθάρου και ο Ζώης Καράμπελας, τον Blue Star Ferries Free Throw η Ελεάννα Χριστινάκη και τον Stoiximan Shooting Star ο Ιάκωβος Μιλεντίγιεβιτς.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι IKEA και Κωτσόβολος πραγματοποίησαν ευφάνταστους διαγωνισμούς για το κοινό μοιράζοντας πλούσια δώρα σε κάθε εύστοχο σουτ που επιτύγχαναν.

Οι νικητές, εκτός από τα μετάλλια και τα κύπελλα, κέρδισαν πλούσια δώρα από τη διοργάνωση όπως τηλεοράσεις TESLA, προϊόντας τεχνολογίας όπως tablets, φωτογραφικές μηχανές, smart watches, αδιάβροχες κάμερες, ασύρματα ηχεία, power banks και NBA memorabilia.

Ειδικές Βραβεύσεις



Στο πλαίσιο του event, ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης, κ. Αλέξανδρος Αθανασίου βράβευσε τον εμπνευστή της διοργάνωσης Γιώργο Πρίντεζη.

Αντίστοιχα, τους Θοδωρή Παπαλουκά και Γιάννη Μπουρούση βράβευσαν οι Co-Founders της διοργανώτριας εταιρείας PROGAME κύριοι Φάνης Ξηνταβελώνης και Γιάννης Λάσκαρης, για τη σημαντική συνεισφορά τους στη διοργάνωση.



Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά ήταν η STOIXIMAN.

Μεγάλοι Χορηγοί ήταν οι COSMOTE TV, IKEA.

Χορηγοί ήταν οι ADIDAS, SEIKO, BLUE STAR FERRIES.

Υποστηρικτές ήταν οι SENECA, ΖΑΓΟΡΙ, FLEXCAR, ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, INTERSPORT, HOLLAND & BARRETT, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, ISLAND PACKAGING, WINDOOR, INTERCARS, ORA BARESTO.

Συνεργάτες ήταν οι HELIX, TGI, TUSKS, HUMAN TECAR, SPALDING, TESLA, NESPRESSO, PMS.

Τοπικοί Συνεργάτες ήταν οι KOIS, LIAKO, ONO, POEM, ΤΟΠΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ, DR. DRAKOTOS, PLASIS, SAINT, GAVIOTIS RENT A CAR SYROS, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΠΑΓΙΔΑΣ EXPRESS, ARMENAKI.

Official Hospitality Partner ήταν το AEGEAN PARADISO.

Στρατηγικοί Χορηγοί Επικοινωνίας είναι οι SPORT 24, EUROHOOPS.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων και του Συνδέσμου Ερασιτεχνών Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων καθώς και υπό την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.



Τη διοργάνωση στήριξε και η ΚΕΔ/ΕΟΚ με τον ορισμό των κ. Κώστα Ζακεστίδη και της κας. Ελένης Κωνσταντινίδου για την κάλυψη των αναγκών της.

Διοργανωτές του Stoiximan AegeanBall Festival ήταν η Progame, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

#StoiximanAegeanBallFestival #ΓιαΤηΣύρο #WeAreSyros

