Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Basket League: Στις 27/10 το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, πρεμιέρα με Άρης-ΑΕΚ

Την τέταρτη αγωνιστική το πρώτο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στην Basket League. Στην πρεμιέρα δεσπόζει το Άρης-ΑΕΚ

Basket League Παναθηναϊκός Ολυμπιακός

Ντέρμπι όχι με το «καλημέρα», αλλά αρκετά νωρίς έβγαλε η κλήρωση για την Basket League.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα τεθούν αντιμέτωποι στο ΣΕΦ στις 27 Οκτωβρίου, για την τέταρτη αγωνιστική.

Σημειώνεται πως... αναγκαστικά το πρώτο ντέρμπι πρωταθλήματος θα γίνει στις 27 Οκτωβρίου, καθώς ακολουθεί διαβολοβδομάδα. Πριν το μεγάλο ματς, ο Ολυμπιακός παίζει στις 25/10 στο Μόναχο με την Μπάγερν και ο Παναθηναϊκός την ίδια μέρα με τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Μετά το ντέρμπι για το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται 29 και 31 Οκτωβρίου Ρεάλ και Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ (!), ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 30 Οκτωβρίου τη Βιλερμπάν και παίζει την 1η Νοεμβρίου με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.


Η πρεμιέρα, στις 5-6 Οκτωβρίου, θα βρει τους πρωταθλητές «πράσινους» στην Καρδίτσα και τους Κυπελλούχους «ερυθρόλευκους» στο Λαύριο, ενώ στην πρώτη αγωνιστική ξεχωρίζει το Άρης-ΑΕΚ. Το Άρης-ΠΑΟΚ θα γίνει την 8η αγωνιστική (30/11 ή 1/12).

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark