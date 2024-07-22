Λογαριασμός
Σταθερά στο Νο12 ο Τσιτσιπάς

Παραμένει στην δωδέκατη θέση της παγκόσμιας λίστας ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Σταθερά στο Νο12 ο Τσιτσιπάς

Οι βαθμοί που πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς φτάνοντας ως τα ημιτελικά του Swiss Open δεν αρκούσαν για να βελτιώσουν τη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη. Ο 26χρονος τενίστας παραμένει στην δωδέκατη θέση της λίστας. Στην κορυφή παραμένει ο Γιανίκ Σίνερ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Κάρλος Αλκαράθ να ακολουθούν.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:
1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 9.570 βαθμοί
2. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 8.460
3. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 8.130
4. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 7.295
5. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 6.525
6. Αλεξ Ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.185
7. Χουμπέρτ Χουρκάτς (Πολωνία) 4.105
8. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 3.925
9. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 3.830
10. Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Βουλγαρία) 3.770
...
12. Στέφανος Τσιτσιπάς 3.705

Πηγή: sport-fm.gr

