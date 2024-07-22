H UEFA ανακοίνωσε τα υπογκρούπ για τις σημερινές (22/07) κληρώσεις σε Champions League, Europa League και Conference League, με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει -όπως και οι ΠΑΟΚ, ΑΕΚ- τους οριστικούς πιθανούς αντιπάλους του.



Στον τρίτο προκριματικό του Europa League, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα κληρωθεί με την ομάδα, που θα προκριθεί από ένα από τα τέσσερα ζευγάρια:

Άγιαξ-Βοϊβοντίνα (Σερβία)Μόλντε (Νορβηγία)-Σίλκεμποργκ (Δανία)Βίσλα Κρακοβίας (Πολωνία)-Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)Ή με την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι του δεύτερου προκριματικού του Champions League, Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Παρτιζάν (Σερβία)., τότε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θα βρει την ομάδα, που θα προκριθεί από ένα από τα κάτωθι έξι ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού του Conference:Kοπεγχάγη (Δανία)-Μάγκπις (Γιβραλτάρ)Ομόνοια (Κύπρος)-Τορπέντο Κουτάισι (Γεωργία)Ρίγα (Λετονία)-Σλασκ Βρότσλαβ (Πολωνία)Ολίμπια Λουμπλιάνας (Σλοβενία)-Πολίσια Ζίτομιρ (Ουκρανία)Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία)-Μπράβο (Σλοβενία)Οσιγιεκ (Κροατία)-Λεβάδια Ταλίν (Εσθονία)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.