Τα υπο-γκρουπ του Παναθηναϊκού σε Europa και Conference

Δείτε τους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού στον 3ο προκριματικό Europa League και Conference League μετά την ανακοίνωση των υπο-γκρουπ από την UEFA ενόψει της σημερινής κλήρωσης

UEFA ανακοίνωσε τα υπογκρούπ για τις σημερινές (22/07) κληρώσεις σε Champions League, Europa League και Conference League, με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει -όπως και οι ΠΑΟΚΑΕΚ- τους οριστικούς πιθανούς αντιπάλους του.

Στον τρίτο προκριματικό του Europa League, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα κληρωθεί με την ομάδα, που θα προκριθεί από ένα από τα τέσσερα ζευγάρια:



Άγιαξ-Βοϊβοντίνα (Σερβία)

Μόλντε (Νορβηγία)-Σίλκεμποργκ (Δανία)

Βίσλα Κρακοβίας (Πολωνία)-Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)

Ή με την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι του δεύτερου προκριματικού του Champions League, Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Παρτιζάν (Σερβία).

Αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί από την Μπότεφ, τότε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θα βρει την ομάδα, που θα προκριθεί από ένα από τα κάτωθι έξι ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού του Conference:

Kοπεγχάγη (Δανία)-Μάγκπις (Γιβραλτάρ)

Ομόνοια (Κύπρος)-Τορπέντο Κουτάισι (Γεωργία)

Ρίγα (Λετονία)-Σλασκ Βρότσλαβ (Πολωνία)

Ολίμπια Λουμπλιάνας (Σλοβενία)-Πολίσια Ζίτομιρ (Ουκρανία)

Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία)-Μπράβο (Σλοβενία)

Οσιγιεκ (Κροατία)-Λεβάδια Ταλίν (Εσθονία)
