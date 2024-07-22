Λογαριασμός
«Μειώθηκαν» οι υποψήφιοι αντίπαλοι της ΑΕΚ στο Conference: Το… ακραίο σενάριο για Άγιαξ και Μπράγκα

Δείτε τους υποψηφίους αντιπάλους της ΑΕΚ στον τρίτο προκριματικό του Conference League μετά την ανακοίνωση των υπο-γκρουπ. Βατό έργο, εκτός κι αν Άγιαξ ή Μπράγκα πέσουν θύματα έκπληξης

«Μειώθηκαν» οι υποψήφιοι αντίπαλοι της ΑΕΚ στο Conference: Το… ακραίο σενάριο για Άγιαξ και Μπράγκα

Η UEFA περιόρισε τη λίστα των πιθανών αντιπάλων της ΑΕΚ στον τρίτο προκριματικό του Conference League, εφόσον φυσικά αποκλείσει την Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες. Το πρωί της Δευτέρας ανακοινώθηκαν τα υπο-γκρουπ εν όψει της κλήρωσης που θα γίνει στις 15:00 το μεσημέρι.

Η «Ένωση», λοιπόν, θα τεθεί αντιμέτωπη με το νικητή των εξής τριών ζευγαριών:



TΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία) – Μπουντούτσνοστ Ποντγκόριτσα (Μαυροβούνιο)
Ζίμπρου Κισινάου (Μολδαβία) – Αραράτ (Αρμενία)
Νόα (Αρμενία) – Σλιέμα Γουόντερερς (Μάλτα)

Ή με τον ηττημένο από τα δύο ακόλουθα ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού του Europa League:

Άγιαξ – Βοϊβοντίνα
Μπράγκα – Μακάμπι Πετάχ Τίκβα

Συνεπώς το έργο της ΑΕΚ είναι βατό σε κάθε περίπτωση, εκτός από το σενάριο να αποκλείσουν η Βοϊβοντίνα ή η Μακάμπι Πετάχ Τίβκα τον Άγιαξ ή την Μπράγκα αντίστοιχα στέλνοντας πάνω της τις ισχυρές ομάδες από Ολλανδία ή Πορτογαλία.
