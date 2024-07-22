Αντίστροφα για να μάθει το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στον τρίτο προκριματικό γύρο σε Champions League και Europa League, εφόσον δεν τα καταφέρει με την Μπάνια Λούκα, μετράει ο ΠΑΟΚ.



Από τη στιγμή που ο «Δικέφαλος του Βορρά» περάσει στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τον νικητή ενός εκ των παρακάτω ζευγαριών.

Σάντα Κολόμα (Ανδόρα)-Μίντιλαντ (Δανία)Μάλμε (Σουηδία)-Κλάκσβικ (Φερόε) καιΠανεβέζις (Λιθουανία)-Γιαγκελόνια (Πολωνία)Αν η ομάδα του Λουτσέσκου αποκλειστεί από τους Βόσνιους,θα βρεθεί ο αντίπαλος από τα εξής ζευγάρια:Μάλμε (Σουηδία)-Κλάκσβικ (Φερόε)Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Ρίγα (Λετονία), με τους πρωταθλητές να μπαίνουν στην κληρωτίδα του 3ου προκριματικού της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ως ισχυροί μαζί με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.η κλήρωση του Europa League, εκεί όπου θα βρεθεί ο ΠΑΟΚ εάν αποκλειστεί από την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

