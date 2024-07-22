Αντίστροφα για να μάθει το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στον τρίτο προκριματικό γύρο σε Champions League και Europa League, εφόσον δεν τα καταφέρει με την Μπάνια Λούκα, μετράει ο ΠΑΟΚ.
Από τη στιγμή που ο «Δικέφαλος του Βορρά» περάσει στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τον νικητή ενός εκ των παρακάτω ζευγαριών.
Σάντα Κολόμα (Ανδόρα)-Μίντιλαντ (Δανία)
Μάλμε (Σουηδία)-Κλάκσβικ (Φερόε) και
Πανεβέζις (Λιθουανία)-Γιαγκελόνια (Πολωνία)
Αν η ομάδα του Λουτσέσκου αποκλειστεί από τους Βόσνιους, τότε στο δρόμο της στον Europa League θα βρεθεί ο αντίπαλος από τα εξής ζευγάρια:
Μάλμε (Σουηδία)-Κλάκσβικ (Φερόε)
Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Ρίγα (Λετονία)
Η αρχή γίνεται στις 13:00, με τους πρωταθλητές να μπαίνουν στην κληρωτίδα του 3ου προκριματικού της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ως ισχυροί μαζί με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Στις 14:00 θα πάρει τη σκυτάλη η κλήρωση του Europa League, εκεί όπου θα βρεθεί ο ΠΑΟΚ εάν αποκλειστεί από την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
