Τα υπο-γκρουπ του ΠΑΟΚ σε Champions League και Europa League

Πιο… ξεκάθαρα έγιναν τα πράγματα για τις επικείμενες κληρώσεις του «Δικεφάλου του Βορρά» για τον τρίτο προκριματικό γύρο σε Champions League και Europa League

Αντίστροφα για να μάθει το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στον τρίτο προκριματικό γύρο σε Champions League και Europa League, εφόσον δεν τα καταφέρει με την Μπάνια Λούκα, μετράει ο ΠΑΟΚ.

Από τη στιγμή που ο «Δικέφαλος του Βορρά» περάσει στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τον νικητή ενός εκ των παρακάτω ζευγαριών.



Σάντα Κολόμα (Ανδόρα)-Μίντιλαντ (Δανία)
Μάλμε (Σουηδία)-Κλάκσβικ (Φερόε) και
Πανεβέζις (Λιθουανία)-Γιαγκελόνια (Πολωνία)

Αν η ομάδα του Λουτσέσκου αποκλειστεί από τους Βόσνιους, τότε στο δρόμο της στον Europa League θα βρεθεί ο αντίπαλος από τα εξής ζευγάρια:

Μάλμε (Σουηδία)-Κλάκσβικ (Φερόε)
Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Ρίγα (Λετονία)

Η αρχή γίνεται στις 13:00, με τους πρωταθλητές να μπαίνουν στην κληρωτίδα του 3ου προκριματικού της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ως ισχυροί μαζί με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Στις 14:00 θα πάρει τη σκυτάλη η κλήρωση του Europa League, εκεί όπου θα βρεθεί ο ΠΑΟΚ εάν αποκλειστεί από την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
