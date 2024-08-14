Ρεάλ Μαδρίτης-Αταλάντα: Ο πρώτος τίτλος της σεζόν παίζεται στη Βαρσοβία

Τον τίτλο του Super πρωταθλητή της Ευρώπης θα διεκδικήσουν απόψε στις 22:00 (Cosmote Sport 1, sport-fm.gr), Ρεάλ Μαδρίτης και Αταλάντα!

Οι «μερένχες» ως κάτοχοι του Champions League της περασμένης σεζόν, θέλουν να κατακτήσουν και αυτό το σπουδαίο τρόπαιο το οποίο θα είναι και το 6ο τους στον θεσμό.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι, επικράτησε στον τελικό του «Γουέμπλεϊ» 2-0 της Μπορούσια Ντόρτμουντ με γκολ των Καρβαχάλ και Βινίσιους με τον Βραζιλιάνο να είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την Χρυσή Μπάλα.

Η... βασίλισσα της Ευρώπης μετρά 15 κατακτήσεις Champions League και θέλει να μπει με το «δεξί» στη χρονιά, έχοντας στη φαρέτρα της και το μεγάλο φετινό της μεταγραφικό απόκτημα, τον Κιλιάν Εμπαπέ. Μεταξύ άλλων η Ρεάλ απέκτησε και τον νεαρό Βραζιλιάνο, Έντρικ, από την Παλμέιρας, ενώ αποχαιρέτησε τον Νάτσο, τον Χοσέλου, αλλά και τον Τόνι Κρόος ο οποίος «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό ο Αντσελότι δεν υπολογίζει στον Εντουαρντό Καμαβινγκά, ο οποίος τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας στη Βαρσοβία και τέθηκε νοκ άουτ, ενώ ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή του Αλάμπα.

Στην αντίπερα όχθη, η ομάδα «μοντέλο» του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, η Αταλάντα! Οι «Μπεργκαμάσκι» πραγματοποίησαν πέρσι την σπουδαιότερη σεζόν στην ιστορία τους κατακτώντας με επιβλητικό τρόπο στον τελικό του Δουβλίνου, 3-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν, το Europa League. Η ιταλική ομάδα βρίσκεται για πρώτη φορά σε έναν τελικό τέτοιου βεληνεκούς και θα δώσουν το 100% προκειμένου να καταφέρουν να στερήσουν από τη Ρεάλ Μαδρίτης το τρόπαιο.

Στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού η Αταλάντα απέκτησε τον Γκόντφρι από την Έβερτον, τον Σουλεμανά από την Κάλιαρι, ενώ κάλυψε το κενό που άφησε ο Τζανλούκα Σκαμάκα με τον τραυματισμό του, αποκτώντας τον Ρετέγκι από την Τζένοα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Γκασπερίνι, δεν υπολογίζει στους Τολόι, Σκαλβίνι, Σουλεμανά, αλλά και στον Τζανιόλο που δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε.

