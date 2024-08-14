Την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket U16 θα διεκδικήσει απόψε (18:30, FIBA TV YouTube) η Εθνική ομάδα Παίδων!

Μετά από μια... αλάνθαστη πρώτη φάση, η ομάδα του Γιάννη Καλαμπόκη, νίκησε άνετα την Πολωνία 68-55 και θα αναζητήσει απόψε τη νίκη επί της Τουρκίας, προκειμένου να είμαι μια από τις τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο τουρνουά το οποίο διεξάγεται στα στα «Δύο Αοράκια». Θυμίζουμε ότι στα άλλα ματς η Ισπανία αντιμετωπίζει την Ιταλία, η Λετονία τη Γαλλία και η Σερβία το Ισραήλ.

Αν η Εθνική καταφέρει να προκριθεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Ιταλία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Ισπανία-Ιταλία (13:30)

Λετονία-Γαλλία (16:00)

Τουρκία-Ελλάδα (18:30)

Σερβία-Ισράηλ (21:00)

