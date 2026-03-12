Ferrari: Τι είναι η «Macarena» πτέρυγα και γιατί μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Η Ferrari ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει στο Grand Prix της Κίνας μια από τις πιο ενδιαφέρουσες τεχνολογικές καινοτομίες της φετινής Formula 1, τη λεγόμενη πίσω πτέρυγα «Macarena». Πρόκειται για μια εξελιγμένη αεροδυναμική λύση που στόχο έχει να κάνει το μονοθέσιο ταχύτερο στις μεγάλες ευθείες χωρίς να χάνει τη σταθερότητά του στις στροφές.

Στη Formula 1 οι πίσω πτέρυγες δημιουργούν κάθετη δύναμη (downforce), δηλαδή πίεση που «κολλάει» το μονοθέσιο στο έδαφος και βοηθάει στις στροφές. Όμως όσο περισσότερη κάθετη δύναμη υπάρχει, τόσο μεγαλώνει και η αντίσταση του αέρα, κάτι που μειώνει την τελική ταχύτητα στις ευθείες.

Η Ferrari προσπαθεί να λύσει αυτό το πρόβλημα με τη νέα πτέρυγα. Η «Macarena» διαθέτει ένα κινούμενο τμήμα (flap) που μπορεί να αλλάζει τη γωνία του 270 μοίρες μέσω ειδικών μηχανισμών που βρίσκονται μέσα στα πλαϊνά της πτέρυγας. Όταν το μονοθέσιο βρίσκεται στην ευθεία, το flap ανοίγει και μειώνει την αντίσταση του αέρα, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα.

Στις δοκιμές στο Μπαχρέιν, όπου η Ferrari δοκίμασε για πρώτη φορά τη λύση αυτή, το μονοθέσιο κέρδισε περίπου 8 χιλιόμετρα την ώρα στην τελική ταχύτητα. Μπορεί να φαίνεται μικρή διαφορά, όμως στη Formula 1 αυτό μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά τόσο στους χρόνους γύρου όσο και στις προσπεράσεις.

Η πίστα της Σαγκάης είναι ιδανική για να αξιοποιηθεί αυτή η τεχνολογία, καθώς διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες ευθείες του πρωταθλήματος πριν από τη στροφή 14. Εκεί τα μονοθέσια φτάνουν σε πολύ υψηλές ταχύτητες πριν φρενάρουν απότομα.

Παράλληλα, η Ferrari έφερε και μικρές βελτιώσεις γύρω από το halo, με μικρά αεροδυναμικά πτερύγια που βοηθούν να κατευθύνεται καλύτερα ο αέρας προς το πίσω μέρος του μονοθεσίου, βελτιώνοντας τη σταθερότητα και την πρόσφυση.

Με αυτές τις αλλαγές, η Scuderia ελπίζει να μειώσει τη διαφορά από τους βασικούς της αντιπάλους και να γίνει πιο ανταγωνιστική στη μάχη του φετινού πρωταθλήματος. Στη Formula 1, άλλωστε, ακόμη και μια μικρή τεχνολογική λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει μια ολόκληρη σεζόν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.