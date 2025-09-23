Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λύγισε τη Μορεϊρένσε με πρώτο γκολ Ιωαννίδη και με βασικό Βαγιαννίδη η Σπόρτινγκ

Με τον Ιωαννίδη να μπαίνει αλλαγή στο 79' και να σκοράρει στο 93', η Σπόρτινγκ επιβλήθηκε με 3-0 της Μορεϊρένσε, παραμένοντας κοντά στην κορυφή

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Λύγισε τη Μορεϊρένσε με σκόρερ Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ!

Με τον Έλληνα επιθετικό να μπαίνει στο ματς ως αλλαγή στο 79' και να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στην Πορτογαλία στο 90'+3', η ομάδα της Λισσαβόνας πήρε την εντός έδρας νίκη με 3-0, παραμένοντας κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Για τους νικητές, οι οποίοι πήραν την πέμπτη νίκη τους σε 6 αγωνιστικές και βρίσκονται στο -3 από την Πόρτο, τη μοναδική ομάδα από την οποία έχουν ηττηθεί, ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε σε ολόκληρο το παιχνίδι ο Βαγιαννίδης.

Η Σπόρτινγκ ήταν κυρίαρχος καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το 79ο λεπτό για να ανοίξει το σκορ, με μια εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σουάρες.

Το τρίποντο για την ομάδα του Μπόρζες «κλείδωσε» στο 90’, όταν ο Γκονσάλβες ευστόχησε και εκείνος από την άσπρη βούλα, ενώ ήρθε ο Ιωαννίδης για να… βάλει το κερασάκι στην τούρτα, σκοράροντας μετά από όμορφη κίνησή του και τελείωμα στην κίνηση, μετά από ασίστ του Σάντος!

Το γκολ του Ιωαννίδη:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σπόρτινγκ Λισαβόνας Φώτης Ιωαννίδης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark