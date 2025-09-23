Λύγισε τη Μορεϊρένσε με σκόρερ Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ!

Με τον Έλληνα επιθετικό να μπαίνει στο ματς ως αλλαγή στο 79' και να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στην Πορτογαλία στο 90'+3', η ομάδα της Λισσαβόνας πήρε την εντός έδρας νίκη με 3-0, παραμένοντας κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Για τους νικητές, οι οποίοι πήραν την πέμπτη νίκη τους σε 6 αγωνιστικές και βρίσκονται στο -3 από την Πόρτο, τη μοναδική ομάδα από την οποία έχουν ηττηθεί, ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε σε ολόκληρο το παιχνίδι ο Βαγιαννίδης.

Η Σπόρτινγκ ήταν κυρίαρχος καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το 79ο λεπτό για να ανοίξει το σκορ, με μια εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σουάρες.

Το τρίποντο για την ομάδα του Μπόρζες «κλείδωσε» στο 90’, όταν ο Γκονσάλβες ευστόχησε και εκείνος από την άσπρη βούλα, ενώ ήρθε ο Ιωαννίδης για να… βάλει το κερασάκι στην τούρτα, σκοράροντας μετά από όμορφη κίνησή του και τελείωμα στην κίνηση, μετά από ασίστ του Σάντος!

Το γκολ του Ιωαννίδη:

Fotis Ioannidis doit être titulaire au poste d’avant-centre et je ne suis pas ouvert au débat 🙄✊🏽pic.twitter.com/CcfNbgMMhX — Nunomel 🦁🇺🇸 (@Nunomel1605) September 22, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.