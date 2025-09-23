Με αλλαγές στο Κύπελλο η ΑΕΚ

Έχοντας πάρει τα διδάγματα από τον αγώνα με την ΑΕΛ, η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στους δύο προσεχείς αγώνες που έχει στην έδρα της πριν την πρεμιέρα της στη League Phase του Conference League.

Την Τετάρτη (19:00) η «Ένωση» αντιμετωπίζει στην OPAP Arena τον Παναιτωλικό για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου, ενώ την Κυριακή (17:00) υποδέχεται τον Βόλο για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, προτού ταξιδέψει στη Σλοβενία για το ματς με την Τσέλιε την επόμενη Πέμπτη (22:00).

Ο Μάρκο Νίκολιτς αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να βγάλει με τους ίδιους 13-14 παίκτες τα τρία αυτά παιχνίδια. Είναι δεδομένο ότι στον αυριανό αγώνα θα γίνει ροτέισον και θέση στην ενδεκάδα θα πάρουν παίκτες όπως οι Μπρινιόλι, Βίντα, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμης, Πιερό, ενώ μπορεί να δούμε και πάλι τους Οντουμπάτζο και Χρυσόπουλο.

Εκτός μάχης είναι σίγουρα ο Ζίνι, που όλα δείχνουν πως θα χάσει τα τέσσερα εναπομείναντα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και το πιθανότερο είναι να επιστρέψει στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ αμέσως μετά.

