Σπανούλης: Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη και δεν παίξαμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας

Η Εθνική μας παρουσιάστηκε κατώτερη της περίστασης, γνωρίζοντας βαριά ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό του φετινού Ευρωμπάσκετ και ψάχνοντας πλέον τη λύτρωση με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στον μικρό τελικό της Κυριακής (14/9).

Μετά το τέλος του ημιτελικού, ο προπονητής της Εθνικής μας, Βασίλης Σπανούλης, στάθηκε στα πάρα πολλά λάθη που έκανε η ομάδα του κατά τη διάρκεια του ημιτελικού, τόνισε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι όσον αφορά την ενέργεια που έπρεπε να έχουμε στο παιχνίδι, ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να κρατήσουμε ψηλά το κεφάλι, ενόψει της δύσκολης συνάντησης με τη Φινλανδία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:



«Δεν ήμασταν έτοιμοι ενεργειακά, κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη και στην άμυνα φάγαμε ότι είχαμε πει να μην φάμε. Κρατάμε ψηλά το κεφάλι για να πάρουμε το μετάλλιο που θέλουμε τόσο πολύ.



Δεν παίξαμε σύμφωνα με τις δυνατότητες μας, κάναμε πάρα πολλά λάθη και δεν είχαμε καμία συγκέντρωση στην άμυνα.



Πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι για το πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Φινλανδία».

