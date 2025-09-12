Eurobasket 2025: Η Ελλάδα εκτός τελικού, βαριά ήττα με 94-68 από την Τουρκία

Το όνειρο της συμμετοχής στον πρώτο τελικό μετά από 20 χρόνια έγινε... εφιάλτης για την Εθνική. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη εμφανίστηκε εντελώς αγνώριστη στον ημιτελικό με την Τουρκία, πνευματικά έμοιαζε εκτός αγώνα και μοιραία ηττήθηκε με το πολύ βαρύ 94-68 στον δεύτερο ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ 2025, με την Τουρκία να προκρίνεται για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2001 στον τελικό της διοργάνωσης.

Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς πως η «γαλανόλευκη»... έβαλε τα χέρια της και έβγαλε τα μάτια της, αφού, υπέπεσε σε συνολικά 22 λάθη (!), πολλά εκ των οποίων αβίαστα και χωρίς πίεση... Σαν αποτέλεσμα αυτού, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρήκε 25 πόντους από λάθη αντιπάλου, πολλοί εξ αυτών στο τρανζίσιον και το ανοικτό γήπεδο, την ώρα όπου οι Τούρκοι έφτασαν ακόμα και στο +30 στο φινάλε του ματς.

Το ματς:

Με την κλασική πεντάδα της ξεκίνησε η Εθνική μας ομάδα, με τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίρνουν φανέλα βασικού. Όπως και στο ματς με τη Λιθουανία, έτσι και απόψε, η Ελλάδα μπήκε νωθρά στο παρκέ, με αποτέλεσμα η Τουρκία να βρει εύκολα καλάθια και να προηγηθεί με 7-0 στο πρώτο δίλεπτο. Το... ρόδι για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έσπασε ο Ντόρσεϊ με σουτ πίσω από τα 6,75μ. στα 2,5 λεπτά αγώνα, προτού ο Οσμάνι με πέντε μαζεμένους πόντους γράψει το 3-12 στο 4ο λεπτό. Με το δεύτερο τρίποντο του Ντόρσεϊ και ένα απίθανο κάρφωμα του Γιάννη μπροστά σε δύο αντιπάλους, η Εθνική μας μείωσε στο 8-12, με τον εκπληκτικό στο πρώτο δεκάλεπτο Οσμάνι (14π.) να απαντά με συνεχόμενα τρίποντα για το +12 των Τούρκων και το 22-10 στο 8'.

Η είσοδος του Κώστα Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι βοήθησε την «επίσημη αγαπημένη» και στις δύο πλευρές του παρκέ, χάρη στο μέγεθός του και την τρομερή του ενέργεια. Με τον σέντερ του Ολυμπιακού να πετυχαίνει 4 πόντους και να κάνει δύο μπλοκ (!), η Ελλάδα μπόρεσε να βρει εύκολα καλάθια και να μειώσει στο 16-26 της πρώτης περιόδου. Δεκάλεπτο στο οποίο η Εθνική μας είχε 5 λάθη για ισάριθμες ασίστ, με την Τουρκία να μαζεύει πέντε επιθετικά ριμπάουντ, αλλά τον Σενγκούν να παραμένει άποντος.

Αρκετά συγκεντρωμένα και με μεγάλη προσήλωση στην άμυνα ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, με τη βολή του Σαμοντούροφ και το τρίποντο του Καλαϊτζάκη να μειώνει τη διαφορά στους 6 και το 26-20 στο 12'. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν χρειάστηκε τρία λεπτά για να πετύχει το πρώτο της καλάθι, με τον Σενγκούν να οργανώνει μαεστρικά την ομάδα του (9 ασίστ στο ημίχρονο) και να ανεβάζει τη διαφορά στο +13 και το 33-20 στο 14'. Με ένα γρήγορο 4-0 δια χειρός Καλαϊτζάκη και Γιάννη, η Εθνική πήρε μια επιθετική «ανάσα» (24-33), την ώρα όμως που το ένα λάθος διαδεχόταν το άλλο. Με την ψυχολογία μας εμφανώς επηρεασμένη και με... θολό μυαλό από τα λάθη και τις κακές μας άμυνες, η Τουρκία βρήκε ρυθμό και τα έβαζε από... παντού, με αποτέλεσμα να τρέξει ένα σερί 12-0 και να εκτοξεύσει τη διαφορά στο +21 και το 45-24 στο 17'.

Στο τελευταίο τρίλεπτο, οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστας Σλούκας με ένα τρίποντο ο κάθε ένας, κράτησαν όρθια την Εθνική και τις έδωσαν μια... ελπίδα ενόψει της συνέχειας, μειώνοντας στους 18 για το 49-31 του ημιχρόνου. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη πλήρωσε πολύ ακριβά τα 12 λάθη του, με τους Τούρκους να βρίσκουν 17 πόντους από αυτά έναντι μόλις 2 από ελληνικής πλευράς, την ώρα όπου είχαμε 16 λιγότερες κατοχές...

Η πολυαναμενόμενη αντίδραση, αλλά και αντεπίθεση της «γαλανόλευκης» στο τρίτο δεκάλεπτο τελικώς δεν ήρθε τελικώς ποτέ. Με τους Σενγκούν και Λάρκιν να μπαίνουν επιθετικά στην εξίσωση του ματς και την ελληνική άμυνα να είναι εντελώς εκτός ρυθμού, η διαφορά συνεχώς ανέβαινε σε μεγάλα ύψη. Παρά τις όποιες προσπάθειες του εξαιρετικά κλεισμένου και «εγκλωβισμένου» απόψε Γιάννη, αλλά και του Σλούκα, οι γείτονες συνέχισαν να «χτυπούν» στη ρακέτα με γρήγορες επιθέσεις, εκμεταλλευόμενοι φυσικά τα λάθη της Ελλάδας, φτάνοντας ακόμα και στο +26 και το 66-40 στο 26'. Στο τελευταίο κομμάτι της περιόδου, το σύνολο του Αταμάν εκμεταλλεύτηκε την τεχνική ποινή του Παπανικολάου και το αντιαθλητικό του Κώστα και με βολές διατήρησαν τη διαφορά σε αυτά τα επίπεδα, προτού οι Σλούκας και Σαμοντούροφ με ένα μικρό 5-0 στο τελευταίο λεπτό, κλείσουν το δεκάλεπτο με το σκορ στο 72-51.

Μια διαφορά που αποδείχθηκε... βουνό και μη αναστρέψιμη για τη χώρα μας, με τους Τσέντι Όσμαν και Οσμάνι να ανεβάζουν τη διαφορά μέχρι και το +28 (59-87), με τον Μπιτίμ λίγο αργότερα να κάνει το +30 και το 91-61 στο 38'. Το μόνο που μπόρεσε να κάνει η Εθνική μας ήταν να μειώσει στο τελικό 94-68 με τους Λαρεντζάκη, Θανάση και Καλαϊτζάκη.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 31-49, 51-72, 68-94.

