Eurobasket 2025: Αποθέωση σε Σπανούλη και παίκτες από εκατοντάδες Έλληνες στο ξενοδοχείο της Εθνικής

Λίγες μόνο ώρες απέχουμε από τον σπουδαίο και ιστορικό ημιτελικό της Εθνικής μας ομάδας με αντίπαλο την Τουρκία στο Eurobasket 2025. Χιλιάδες Έλληνες έφτασαν σήμερα το πρωί στη Ρίγα της Λετονίας για να στηρίξουν έμπρακτα με τη φωνή και το τραγούδι τους την «επίσημη αγαπημένη» που θα δώσει μεγάλη μάχη για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης μετά από 20 χρόνια.



Κατά την αναχώρηση της Εθνικής από το ξενοδοχείο με προορισμό την «Xiaomi Arena», εκατοντάδες Έλληνες βρέθηκαν στο λόμπι και πέριξ του ξενοδοχείου για να αποθεώσουν τον Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του.

