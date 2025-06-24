Με την περίπτωση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί ασχολούνται ακόμη μία φορά οι συμπατριώτες του. Παρά τα συνεχή δημοσιεύματα που τον συνδέουν με διάφορες μετακινήσεις, από τη Ναντ ως τη Μέση Ανατολή, ο Ολυμπιακός δεν έχει την παραμικρή ενόχληση. Ούτε και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, όπως επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά τα Μέσα από το Μαρόκο.

Ο Ιλγές Καντουρί, δημοσιογράφος από την αφρικανική χώρα, αναφέρει πως δεν υπάρχει το παραμικρό στα χέρια του ποδοσφαιριστή.

Στέλνει… μήνυμα, πάντως, πως το καλοκαίρι είναι μεγάλο και τονίζει πως αν ο Ελ Κααμπί ήταν Βραζιλιάνος ή Άγγλος, οι σύλλογοι της Ευρώπης θα έσπευδαν να τον αποκτήσουν.

«Παρά το εντυπωσιακό φινάλε και μια ακόμη απίστευτη σεζόν με συμμετοχή σε περισσότερα από 40 γκολ/ασίστ, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι καμία ομάδα δεν έχει κάνει προσφορά στον Ολυμπιακό για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του Ελ Κααμπί.

Ωστόσο, ο Μαροκινός δεν λάμπει μόνο στην Ελλάδα, είναι εξαιρετικός στην Ευρώπη και στην εθνική ομάδα.

Υπομονή, η μεταγραφική περίοδος είναι ακόμα μεγάλη, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν ο Αγιούμπ ονομαζόταν Κααμπίνιο ή Καάμπινσον, οι σύλλογοι θα έσπευδαν να τον αγοράσουν», τονίζει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.