Νέα επιβεβαίωση από Μαρόκο: «Δεν έχει κάποια πρόταση ο Ελ Κααμπί»

Παρότι αρκετά δημοσιεύματα τον έχουν συνδέσει με τη Ναντ και μερικούς ακόμη συλλόγους, οι Μαροκινοί επιμένουν πως δεν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν έχει κάποια πρόταση στα χέρια του

Ελ Κααμπί

Με την περίπτωση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί ασχολούνται ακόμη μία φορά οι συμπατριώτες του. Παρά τα συνεχή δημοσιεύματα που τον συνδέουν με διάφορες μετακινήσεις, από τη Ναντ ως τη Μέση Ανατολή, ο Ολυμπιακός δεν έχει την παραμικρή ενόχληση. Ούτε και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, όπως επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά τα Μέσα από το Μαρόκο.

Ο Ιλγές Καντουρί, δημοσιογράφος από την αφρικανική χώρα, αναφέρει πως δεν υπάρχει το παραμικρό στα χέρια του ποδοσφαιριστή.

Στέλνει… μήνυμα, πάντως, πως το καλοκαίρι είναι μεγάλο και τονίζει πως αν ο Ελ Κααμπί ήταν Βραζιλιάνος ή Άγγλος, οι σύλλογοι της Ευρώπης θα έσπευδαν να τον αποκτήσουν.

«Παρά το εντυπωσιακό φινάλε και μια ακόμη απίστευτη σεζόν με συμμετοχή σε περισσότερα από 40 γκολ/ασίστ, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι καμία ομάδα δεν έχει κάνει προσφορά στον Ολυμπιακό για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του Ελ Κααμπί.

Ωστόσο, ο Μαροκινός δεν λάμπει μόνο στην Ελλάδα, είναι εξαιρετικός στην Ευρώπη και στην εθνική ομάδα.

Υπομονή, η μεταγραφική περίοδος είναι ακόμα μεγάλη, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν ο Αγιούμπ ονομαζόταν Κααμπίνιο ή Καάμπινσον, οι σύλλογοι θα έσπευδαν να τον αγοράσουν», τονίζει.

