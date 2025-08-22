Ο Ρενάτο Σάντσες βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο 28χρονος διεθνής Πορτογάλος μέσος «προσγειώθηκε» στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τις 22:00, με την πτήση του να έχει μικρή καθυστέρηση σε σχέση με την αρχική ώρα άφιξης (21:20).

Τον Σάντσες υποδέχθηκαν στελέχη της «πράσινης» ΠΑΕ, με το «τριφύλλι» να μετρά αντίστροφα για την ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφής. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη συμφωνήσει με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας του Ρουί Βιτόρια.

Ο Πορτογάλος χαφ θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Στις πρώτες του δηλώσεις στάθηκε στην σημασία του να παίξει σε ένα μεγάλο κλαμπ όπως ο Παναθηναϊκός, επισήμανε τον ρόλο που έπαιξε ο Ρουί Βιτόρια, που ήταν ο πρώτος του προπονητής, ενώ μίλησε και για κατάκτηση τίτλων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρενάτο Σάντσες:

«Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι εδώ. Είναι πολλοί οι λόγοι που ήρθα, ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός είναι σπουδαία ομάδα.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ο πρώτος μου προπονητής, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Ήθελα να έρθω εδώ για να τη βοηθήσω να κατακτήσει τίτλους. Εύχομαι και εγώ με την σειρά μου να βοηθήσω για να πανηγυρίσουμε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.