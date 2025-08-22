Τι και αν έπαιζε χωρίς τρεις βασικούς; Η Ελλάδα έκανε καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο και νίκησε 76-74 την Ιταλία στο ΟΑΚΑ, κλείνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τουρνουά Ακρόπολις και στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στους «ατζούρι», τους οποίους θα αντιμετωπίσει ξανά στην πρώτη αγωνιστική του Ευρωμπάσκετ (28/08, 21:30).

Παρόλο που παρατάχθηκε χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου, η Εθνική έδειξε εντυπωσιακό αμυντικό πρόσωπο σε όλο το ματς, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο πήρε επιθετικές λύσεις από πολλούς παίκτες της, όντας ξανά εξαιρετικά εύστοχη από το τρίποντο (11/23).

Πολλοί πρωταγωνιστές για την Ελλάδα, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να έχει 14 πόντους, τον Κώστα Παπανικολάου 11, τους Βασίλη Τολιόπουλο και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη από 10 και τον Κώστα Αντετοκούνμπο 9. Από την Ιταλία, πρώτος σκόρερ ήταν ο Σιμόνε Φοντέκιο με 18 πόντους.

Επόμενο και τελευταίο φιλικό πριν το Ευρωμπάσκετ αυτό με τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ την Κυριακή (24/08, 20:00)

Το ματς

Οι δύο ομάδες άργησαν να ανοίξουν το σκορ του αγώνα, με άστοχες επιθέσεις στο ξεκίνημα και τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο. Τελικά, ο Τολιόπουλος μετά από 2,5 λεπτά αγώνα πέτυχε το πρώτο καλάθι με μακρινό σουτ (0-3), με τον Φοντέκιο να του απαντά αμέσως για το 3-3. Ο ίδιος πέτυχε νέο τρίποντο στο τρανζίσιον (6-3), πριν ο Τόμπσον τιμωρήσει ένα ακόμη λάθος της Ελλάδας για το 8-3. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μείωσε με ωραία ενέργεια (8-5), με τον Μέλι να βάζει ακόμη ένα μακρινό σουτ για το 11-5. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μείωσε με τη σειρά του από κοντά (11-7), πριν ο «ζεστός» Φοντέκιο του απαντήσει από μέση απόσταση για το 13-7.

Ο Παπανικολάου βρήκε στόχο από τη γωνία, όμως ο Μέλι έβαλε και αυτός τρίποντο για το 16-10. Ο αρχηγός της Εθνικής μείωσε εκ νέου με ωραία κίνηση (16-12), πριν ο Ζούγρης βρει στόχο σε φλόουτερ για το 16-14. Δύο βολές του Σπανιόλο και ένα όμορφο καλάθι του Νιανγκ ανέβασαν τη διαφορά για τους Ιταλούς (20-14), πριν τη ρίξει ο Ζούγρης με buzzer beater στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου για το 20-16.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Νιανγκ ανέβασε με τέσσερις συνεχόμενους πόντους το ιταλικό προβάδισμα στο 24-16. Ο Καλαϊτζάκης πήρε την ωραία ασίστ του Ζούγρη και μείωσε με τρίποντο (24-19), πριν ο Λαρεντζάκης βάλει δύο βολές για το 24-21. Μετά από συνεχόμενες καλές άμυνες, ο Καλαϊτζάκης έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και έφερε ακόμη πιο κοντά την Εθνική (25-23), όμως ο Ακέλε απάντησε γρήγορα με τρίποντο (28-25).

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πήρε τη «λόμπα» του Τολιόπουλου και κάρφωσε (28-25), ενώ ο τελευταίος από δημιουργός έγινε εκτελεστής για το 28-27. Η Ιταλία αντέδρασε γρήγορα με δύσκολο καλάθι του Ακέλε και τρίποντο του Παγιόλα (33-27), με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να δίνει λύση με γκολ φάουλ για το 35-30. Ο Μέλι σκόραρε από κοντά (37-30), με τον Φοντέκιο να νικά τον χρόνο για το 40-30 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με λέι απ του ασταμάτητου Φοντέκιο (42-30), με τον Ντόρσεϊ να απαντά με τον ίδιο τρόπο για το 42-32. Ένα σουτ του τελευταίου από μέση απόσταση, καθώς και ένα κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο μετά από δικό του κλέψιμο, έφεραν ακόμη πιο κοντά την Εθνική (42-37). Ο Νιανγκ συνέχισε να κάνει ζημιά στην Ελλάδα, με τον Κατσίβελη να βάζει παλικαρίσιο γκολ φάουλ για το 44-40.

Ο Ντόρσεϊ έφερε τη διαφορά στον πόντο, αλλά ο Παγιόλα απάντησε αμέσως (47-43), με τον Μέλι να κερδίζει φάουλ μακριά από την μπάλα και να γράφει από τη γραμμή το 48-43. Ο Κατσίβελης πέτυχε ξανά γκολ φάουλ (48-46), με τον Καλαϊτζάκη να ισοφαρίζει στο τρανζίσιον (48-48) και τον Ντόρσεϊ να βάζει μπροστά την Ελλάδα με 48-51. Ο Σαμοντούροφ συνέχισε το εξαιρετικό διάστημα της Εθνικής με νέο τρίποντο (50-54), ενώ ο Καλαϊτζάκης βρήκε και αυτός στόχο για το 50-57. Η τρίτη περίοδος έληξε 52-57 μετά από ένα φοβερό κάρφωμα του Νιανγκ.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Τολιόπουλος συνέχισε το «κρεσέντο» της Ελλάδας από μακριά και έγραψε το 56-61 με τρίποντο. Ο Σπίσου μείωσε από τη γωνία, όμως ο Παπανικολάου έδωσε άμεση απάντηση και έγραψε το 59-65. Ο Νιανγκ έδωσε λύση από τη γραμμή στην Ιταλία (61-65), όμως ο Ντόρσεϊ ήταν «ζεστός» και διαμόρφωσε το 63-70 με τρίποντο.

Ο Σπίσου έδωσε μία λύση στους Ιταλούς (66-70), όμως ο Παπανικολάου αντέδρασε αμέσως για το 66-73. Ο Παγιόλα πέτυχε τρίποντο, ενώ ο Σπίσου κέρδισε αντιαθλητικό από τον Λαρεντζάκη και έβαλε τις βολές για το 71-73. Ο Μέλι αστόχησε σε τρίποντο προσπέρασης, όπως έκανε στη συνέχεια και ο Σπίσου, με τον Θανάση να βάζει 1/2 βολές για το 71-74. Μετά από κλέψιμο του Κατσίβελη, ο Ντόρσεϊ ήταν απρόσεχτος και έδωσε επίθεση στην Ιταλία, όμως ο Σπίσου αστόχησε, ο Ντόρσεϊ έβαλε μία βολή και η Ελλάδα πήρε τη νίκη.

