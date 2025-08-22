Παναθηναϊκός: Τι είπαν Βιτόρια, Μπακασέτας στα αποδυτήρια πριν τη Σαμσουνσπόρ

Το σύνολο του Ρουί Βιτόρια πέτυχε μια σπουδαία νίκη χθες βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επικράτησε με 2-1 της Σαμσουνσπόρ ανατρέποντας την εις βάρος του κατάσταση του 0-1 μέσα σε λίγα λεπτά. Έτσι, το «τριφύλλι» θα ταξιδέψει στην Σαμψούντα με άλλον… αέρα στις αποσκευές του ενόψει της καθοριστικής ρεβάνς που μπορεί να του χαρίσει την είσοδο στην League Phase του Europa League.

Για περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.