Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας ο Κωνσταντέλιας

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ετοιμάζεται για «κρεμάλα», αφού ο άσος του ΠΑΟΚ θα ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του, Χριστίνα

Γιάννης Κωνσταντέλιας ΠΑΟΚ

Το πιο σημαντικό βήμα της προσωπικής του ζωής, μέχρι το επόμενο, θα κάνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που ετοιμάζεται ν’ ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας!

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ αναμένεται να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του, Χριστίνα, τον προσεχή Δεκέμβριο, με την τοποθεσία να είναι η γενέτειρα του παίκτη, ο Βόλος.

Πηγή: sport-fm.gr

