Το πιο σημαντικό βήμα της προσωπικής του ζωής, μέχρι το επόμενο, θα κάνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που ετοιμάζεται ν’ ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας!

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ αναμένεται να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του, Χριστίνα, τον προσεχή Δεκέμβριο, με την τοποθεσία να είναι η γενέτειρα του παίκτη, ο Βόλος.

