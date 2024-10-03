Ευρωλίγκα: Στόχος τα playoffs για το γερμανικό μπάσκετ

Με ελληνο-γερμανική μονομαχία αρχίζει την Πέμπτη η Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Η Άλμπα Βερολίνου αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό εντός έδρας και φιλοδοξεί να αρχίσει «με το δεξί» τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Αλλά μάλλον πρόκειται για άνιση αναμέτρηση. Η ελληνική ομάδα είχε κατακτήσει την περσινή Ευρωλίγκα με εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ φέτος εμφανίζεται ακόμη πιο ισχυρή. Η Άλμπα είχε τερματίσει στην 18η και τελευταία θέση της διοργάνωσης.



«Δαβίδ εναντίον Γολιάθ» χαρακτηρίζει ευλόγως την αναμέτρηση το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), με τον Παναθηναϊκό να αναλαμβάνει βέβαια τον ρόλο του Γολιάθ. Αυτό αποτυπώνεται και στα οικονομικά μεγέθη. Η ομάδα της Αθήνας δαπανά 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μόνο για την μισθοδοσία των αθλητών, ένα ποσό που θεωρείται «διαστημικό» για οποιαδήποτε γερμανική ομάδα. Πόσο μάλλον για την Άλμπα, που διαθέτει το μικρότερο μπάτζετ από τους 18 συμμετέχοντες στην Ευρωλίγκα.

«Αργά, αλλά σταθερά» προς την κορυφή

Στην μπασκετική «Μπουντεσλίγκα» οι Βερολινέζοι δεν πήγαν και άσχημα, καθώς κατάφεραν να κατακτήσουν τη δεύτερη θέση. Όμως τα τελευταία χρόνια η διάκριση στην Ευρώπη παραμένει μακρινό όνειρο για την Άλμπα, η οποία σημειωτέον το 1994/95 είχε κατακτήσει το κύπελο Κόρατς υπό τις οδηγίες του Σβέτισλαβ Πέσιτς και με «ηγέτες» στο παρκέ τους Σάσα Ομπράντοβιτς και Τεομάν Αλιμπέγκοβιτς.



Κάποιοι επικρίνουν την ηγεσία του συλλόγου, λέγοντας ότι δεν δείχνει τη «φιλοδοξία» που αρμόζει σε μία ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. «Δεν πρόκειται να θυσιάσουμε το μέλλον στον βωμό μίας βραχυπρόθεσμης επιτυχίας», αντιτείνει ο πρόεδρος της Άλμπα Άξελ Σβάιτσερ. «Θέλουμε να φτάσουμε στην κορυφή, αλλά θα ακολουθήσουμε τον δικό μας δρόμο και θα δουλέψουμε με το υλικό που έχουμε».



Στο Βερολίνο έχει επιστρέψει ο αρχηγός της ομάδας, ο πολύπειρος Ισλανδός Μάρτιν Χέρμανσον. Το 2020 είχε αφήσει την Άλμπα για την ισπανική Βαλένθια, με την οποία έκανε δύο πολύ καλές σεζόν, αλλά στη συνέχεια ταλαιπωρήθηκε από σοβαρούς τραυματισμούς. Στα 30 του επιστρέφει, φαίνεται να ξαναβρίσκει τον εαυτό του και στόχος του είναι να βοηθήσει τους Βερολινέζους να «ξεκολλήσουν» από την τελευταία θέση της Ευρωλίγκας. «Δεν μπορεί να είμαστε η ομάδα με την οποία όλοι γελάνε» λέει χαρακτηριστικά ο Χέρμανσον στο dpa.

Με δύναμη από το Μόναχο

Πιο φιλόδοξη εμφανίζεται η «νταμπλούχος» Γερμανίας Μπάγερν Μονάχου (που έχει επίσης δύσκολο έργο την Πέμπτη, αντιμετωπίζοντας εντός έδρας τη Ρεάλ Μαδρίτης). Πέρσι είχε τερματίσει στην 15η θέση της Ευρωλίγκας, μόλις τρεις θέσεις πάνω από την Άλμπα, αλλά τώρα ο πήχης έχει ανέβει. «Στόχος είναι η είσοδος στα playoffs, ό,τιδήποτε άλλο θα ήταν απογοήτευση» λέει ο νέος προπονητής των Βαυαρών Γκόρντον Χέρμπερτ και κανείς δεν τολμά να ειρωνευτεί ή να απαξιώσει μία τέτοια δήλωση.



Διότι πρόκειται για τον γνωστό Γκόρντον Χέρμπερτ, τον προπονητή της μπασκετικής «Νατσιονάλμανσαφτ», που έλεγε ότι η Γερμανία έχει στόχο ένα μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ του 2023 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Απολογισμός: Παγκόσμιος τίτλος το 2023, χάλκινο ολυμπιακό μετάλλιο το 2024. Μπορεί ο Καναδός προπονητής να οδηγήσει στην κορυφή και την ομάδα του Μονάχου;



Εκ πρώτης όψεως δύσκολα, καθώς οι πρωταθλητές Γερμανίας έχουν χάσει τέσσερα βασικά στελέχη τους. Πρόκειται για τον παγκόσμιο πρωταθλητή Ισαάκ Μπόνγκα, τον πρώην πρωταθλητή του ΝΒΑ Σερζ Ιμπάκα, τους πλέι-μέικερ Σιλβέν Φρανσίσκο και Λεάντρο Μπολμάρο. Φαίνεται όμως ότι έχουν φροντίσει να βρουν άξιους αντικαταστάτες. Είναι ο έμπειρος σέντερ Γιοχάνες Βόιγκτμαν που επέστρεψε στη Γερμανία από την Ολύμπια Μιλάνο, ο 25χρονος Όσκαρ ντα Σίλβα που «μάζεψε εμπειρίες» για δύο χρόνια στην Μπαρτσελόνα, ο πολυταξιδεμένος Αμερικανός Σαμπάζ Νέιπιερ (που λέγεται ότι παλαιότερα ενδιέφερε και τον Παναθηναϊκό) με θητεία στο ΝΒΑ, καθώς και ο έμπειρος γκαρντ Γιαμ Μαντάρ από το Ισραήλ που αγωνιζόταν πέρσι στην τουρκική Φενερμπαχτσέ.



Μόνο που η ομάδα ακόμη δεν έχει «δέσει», όπως φάνηκε την περασμένη Κυριακή στη δεύτερη αγωνιστική της μπασκετικής Μπουντεσλίγκα. Οι Βαυαροί χρειάστηκε να παλέψουν ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, για να πάρουν οριακή νίκη με 81-80 απέναντι στους Hamburg Towers, μία ομάδα που μόλις το 2019 ανέβηκε στην πρώτη επαγγελματική κατηγορία της Γερμανίας.



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.