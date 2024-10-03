Γαλλία: Οι ματσάρες των πρωτοπόρων της Ligue 1 έρχονται στον ΣΚΑΪ

Με ματσάρες συνεχίζεται η 7η αγωνιστική της Ligue 1! Η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή στις 21:45 όπου η Μαρσέιγ υποδέχεται την Ανζέ. Το Σάββατο στις 22:00 η Ρεν θα φιλοξενήσει τη Μονακό και την Κυριακή στις 21:45 η Νις θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η 3η Μαρσέιγ φαίνεται πως δεν θα έχει δύσκολο έργο κόντρα στην ουραγό Ανζέ. Θέλει να νικήσει για να σκαρφαλώσει κι άλλο στη βαθμολογία και να εκμεταλλευτεί φυσικά πιθανές γκέλες των αντιπάλων της, σβήνοντας την ήττα της περασμένης αγωνιστικής από το Στρασβούργο.

Οι δυο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 53 φορές, με τη Μαρσέιγ να μετράει 22 νίκες, η Ανζέ 17 και 14 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Τα γκολ από την άλλη, είναι 88-74 υπέρ των γηπεδούχων.

Η Ρεν από την άλλη βρίσκεται στην 10η θέση και αντιμετωπίζει την φορμαρισμένη Μονακό η οποία είναι ισόβαθμη με την Παρί Σεν Ζερμέν στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι Μονεγάσκοι ελπίζουν σε γκέλα των Παριζιάνων ώστε να ανέβουν εκείνοι στην κορυφή της βαθμολογίας της Ligue 1.



Οι δυο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 99 φορές, με τους γηπεδούχους να μετράνε 24 νίκες, οι φιλοξενούμενοι 55, ενώ 19 ματς έχουν λήξει ισόπαλα. Τα γκολ είναι 106-167 υπέρ της Μονακό.

Τέλος, την Κυριακή η Νις θέλει να κάνει ζημιά στην Παρί Σεν Ζερμέν και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Από την άλλη, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε χρειάζεται αυτή τη νίκη αλλά και να χάσει βαθμούς η Μονακό από τη Ρεν για να είναι μόνη πρώτη στην κορυφή.

Οι δυο ομάδες έχουν παίξει συνολικά μεταξύ τους 81 φορές, με τους γηπεδούχους να έχουν 23 νίκες, οι φιλοξενούμενοι 36 και 21 ματς έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα. Τα γκολ είναι 93-125 υπέρ της Παρί.

